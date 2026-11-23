アブナ通信の報道によると、第一副大統領はバシジ週間に寄せるメッセージで、今日の戦争は単なる兵器の戦いではなく、意志、戦略的計算、国家の回復力の闘いであると強調し、次のように述べた。敵の経済的侵食と公共の平穏の破壊という戦略への答えは、民衆中心の安全保障と国の科学的・経済的権威を同時に強化することである。

モハンマド・レザー・アレフはまた、科学技術分野におけるバシジの役割を強調し、この機関を大学と産業の連携の原動力に変え、制裁によるボトルネックを解消するよう求めた。