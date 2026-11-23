アブナ通信の報道によると、サルダール・パスダール・モスタファ・イザディ少将、イスラム革命防衛隊総司令官代理は、大テヘラン革命防衛隊の司令官とバシジ隊員の集会において、軍事的脅威と認知戦争に対する包括的な準備態勢の維持の必要性を強調し、国内の不安の防止、説明のジハードの強化、民衆基盤の安全保障の向上、社会資本の保護を、バシジと革命防衛隊が直面する最も重要な任務の一つとして挙げた。

彼はイスラム革命の思想体系における忍耐と神のための蜂起の位置を説明し、殉教者の道の継続、防衛準備態勢の維持、様々な分野における民衆の効果的な存在の強化の必要性を強調した。

イザディ少将は、反革命グループへの対処、8年間の押し付けられた戦争、ISISとの戦い、最近の軍事動向など、イスラム革命の歴史の様々な局面を振り返り、危機の克服と脅威への対処における民衆とバシジ forces の役割を際立たせた。

彼はまた、地域の動向とレバノン、イエメン、イラク、パレスチナにおける抵抗戦線の役割に言及し、防衛準備態勢の維持と軍隊の能力強化の重要性を強調した。

彼は付け加えた。敵は一部の分野での失敗の後、社会資本の弱体化、絶望の創出、経済的圧力の激化、民衆の心と思考への影響、国内の不安定な状況の創出を求めている。