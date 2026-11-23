アブナ通信の記者によると、エリヤス・ハザルティはテヘランのミラド塔で開催中の第3回オミド・メディアカップにおいて、イラン国民の成功と抵抗の要因に言及し、次のように述べた。この成功の最も重要な理由の一つは、イスラム革命の光のもとでの国民の政治的・社会的成熟、イマーム・ホメイニの指導の活用、殉教した指導者の導き、そして現在の最高指導者の指導のもとでの道の継続である。

政府情報評議会議長は、国民の現場への参加が指導者の殉教によって生じた空白を埋める上で重要な役割を果たしたと述べ、次のように強調した。国民はその広範な参加によって、敵が一人の指導者を排除することで国に分裂と崩壊を引き起こせると考えているならば、その計算を誤っていることを示した。イラン国民はこの空白を十分に、そして力強く埋め、今なお国民の現場への参加は国の尊厳、安全、権威の源となっている。

また、最近の情勢における軍の行動に言及し、次のように述べた。国の軍隊は権威をもって行動し、イランの防衛能力と力のイメージを世界に示した。そのため、多くの外国の観察者もこれらの能力を目の当たりにして、イランの軍隊の潜在能力により多くの注意を払うようになった。