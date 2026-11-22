アブナ通信の報道によると、地域の戦略問題の分析家アブドゥルバーリー・アトワーンは、電子新聞ライ・アル＝ヤウムにおける新たな記事で、アメリカのドナルド・トランプ大統領の政権がイランの核計画の問題に戻り、イランの濃縮度60％超の濃縮ウラン備蓄を国外に移送する必要性を改めて強調していること、しかもそれがシオニスト政権の圧力の下で行われていることは、軍事オプションの敗北を受け入れることを意味する — たとえ一時的であっても — と書いた；なぜならこのオプションは西アジアの水域とインド洋におけるアメリカの空母および軍艦にとって大きな危険を伴うからである

彼は付け加えた：イランは自国の核ドクトリンを、いかなる形でも交渉不可能な赤線と見なしている。この国は様々な戦闘戦線での抵抗と勝利により、アメリカの圧力を失敗させてきた。イランはまた、高い軍事的意志に依拠し、先進的なミサイルおよびドローンシステムを保有することにより、アメリカとイスラエルの航空優位を無効化することに成功した

著者が強調するこの立場を裏付けるもう一つの兆候は、イランの指導者たちが国際原子力機関の査察官によるこの国の核施設へのいかなる再訪問にも反対していることである。同時に、核兵器不拡散条約からの脱退要求と、核兵器の取得を許可する新しいファトワの発布を求めるささやきが持ち上がっており、この兵器がアメリカまたはイスラエルのいかなる核侵略に対する盾として機能できるようにするためである