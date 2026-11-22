アブナ通信がアル＝マナールを引用した報道によると、レバノン議会の「抵抗への忠誠」会派の代表ハサン・ファドラッラーは、ベント・ジュベイル地区のカラウィヤ町で行われた二人の兄弟殉教者イブラヒムとアッバース・アリアンの追悼式典での演説において、この国の独立はまだ完全ではないと強調し、シオニスト政権による占領の継続とベイルート政府の決定への外国の介入をレバノンの国家主権の主要な障害であると述べ、政府に対し武器の独占の議論に入る前に国民の生活に注意を払うよう求めた

レバノン議会の「抵抗への忠誠」会派の議員は、この国の領土の一部がシオニスト政権に占領されており、政府の意思決定への外国の介入が続く限り、レバノンの独立は完全には実現しないと宣言した

ハサン・ファドラッラーは、アメリカといくつかの外国大使館がレバノンのグループを他の潮流に対して扇動していると非難し、次のように述べた：これらの行動は国内の対立を生み出し、国を弱体化させることを目的として行われている。彼らは毎日いくつかのグループや潮流を他のレバノン人に対して扇動し、レバノン国民が互いに争い、自分たちの手で自分たちの国を破壊に導くことを望んでいる。一方、アメリカ人は以前にもさまざまな国でこの政策を実行し、その後自分たちの傭兵たちを見捨ててきた