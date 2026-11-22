アブナ通信の報道によると、今朝、イスラム諮問評議会の調整評議会会合が、議長、幹部会、専門委員会委員長、ならびに評議会の研究センターおよび会計検査院の長の出席のもとで開催された

この会合で、イスラム諮問評議会議長のモハンマド・バーゲル・ガリバフは、革命最高指導者が「戦争でも平和でもない」状況を終わらせる必要性を強調したことに言及し、次のように述べた：このような状況に直面するにあたり、陳腐で政治的な議論に留まるべきではない；互いを戦争好きや降伏主義と非難することは、この状況を終わらせる道ではない、そして国は操作的で明確な決定とアプローチを必要としている

ガリバフは、過去2年間の軍事的变化——「誠実な約束」から12日間戦争、そして40日間戦争に至るまで——に言及し、次のように付け加えた：軍の殉教精神と自己犠牲、最高司令官の合理性、意志、そして英知により、今日、国は軍事分野で敵に対する軍事的抑止の点に達している；敵はわれわれに対して40日戦争のような戦争を仕掛けることはできないという結論に達したため、その第一の優先事項をイランの国内安全保障の攪乱、経済的圧力、そして内側からの崩壊に集中させている、そしてこの敵の企てに対して、国は団結、結束、そして持続的な抑止力の達成を必要としている