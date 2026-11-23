Abna通信社の報道によると、近年、高学歴の女性、女子大学生、さらには女性神学生（タラベ、宗教学院で学ぶ学生）の間に、注目すべき現象が見られる。女性の学歴と意識の向上が、一部のケースで、結婚への意欲の低下や、夫婦生活に対する批判的な姿勢の形成と結びついているのである。一方で、一部の男性もまた、配偶者選びの過程で女性の高い学歴を長所とは見なさず、結婚の申し込みの席で「ここまで勉強したのだから十分だ！」という言葉に出会うことさえある。

このような状況では、ときに高学歴の女性、とりわけ女性神学生（タラベ）に、フェミニストというレッテルが貼られる。彼女たちは自らの権利に敏感になり、男性の苦労を見ようとせず、夫婦生活で特権を求めている、というのがその理屈である。しかし、問題は本当に女性がフェミニストになったことなのだろうか。意識の向上が女性を結婚から遠ざけたのか、それともこうした姿勢の変化の根は別のところに探すべきなのだろうか。

この問題を検討するには、世間一般の判断に頼るだけでは足りない。女性たちの話に耳を傾け、彼女たちの生きた経験を聞かなければならない。

教室から人生の経験へ――ある現地調査の知見

本稿は、女子大学生と女性神学生（タラベ）50人の参加を得た予備的な現地調査の成果である。この調査では、未婚の女性や既婚女性など、さまざまな生活状況にある人々と対話を行い、調べた。参加者の選定は、回答を誘導するような事前の介入なしに行われ、多様な見解を聞くことができるようにした。

重要なのは、調査対象者の中に、自らの夫婦生活に満足し、夫を協力的で責任感があり、倫理的・宗教的な期待にかなう人物だと評価する既婚女性もいたことである。したがって、すべての結婚を苦い経験だとすることも、すべての男性を一括りにすることもできない。

とはいえ、回答の中で注目すべき軸の一つは、女性たちがイスラムにおける自らの地位について知っていた姿と、一部の家庭での経験で目にしたものとの隔たりであった。

宗教的な意識が新たな問いを生むとき

この調査で注目すべき点の一つは、一部の女性、特に宗教やイスラムについてより多く学んだ女性たちが、重大な問いに直面していたことである。

「イスラムが女性にこれほどの尊厳と価値を認めているのなら、なぜ一部の家庭では、女性が奉仕のための労働力のように扱われるのか」。

これらの女性は、学びの中で、愛情、敬意、良き接し方（フスン・アル＝ムアーシャラ）、女性の尊厳の保持、そして家庭における男性の責任に関する教えに触れていた。しかし現実の生活では、まったく異なる期待に直面することがあった。

彼女たちは問うていた。家事、子育て、家族の用事への対応、さらには家族の心の安らぎを整えることまで、すべての責任がなぜ女性の肩にかかるのか。しかもその努力が認められないばかりか、感謝を要しない当然の務めと見なされるのはなぜか、と。

これらの女性の問題は、必ずしも結婚や男性への反対ではなく、責任が一方的に配分され、女性の尊厳が誤った期待の陰に置かれるような夫婦生活への異議であった。

なぜ一部の女性は、独身時代のほうがより尊厳があると考えるのか

一部の参加者の間で注目された言明の一つは、次のようなものであった。

「イスラムが女性に認めた尊厳を、私は既婚時代よりも独身時代のほうが強く感じる！」

この言葉は、一見すると奇妙に思えるかもしれない。しかし、その背後にある経験に目を向けると、意味がより明らかになる。

独身時代に、意思決定の自立、学ぶ機会、家族からの敬意、そして自己成長の可能性を享受してきた女性は、結婚後、そうした機会のかなりの部分が制限される状況に直面するかもしれない。その見返りに、釣り合うだけの愛情、支え、寄り添い、情緒的な安心を得られることもなく、である。

このような状況では、彼女の心に次の問いが生まれるのは自然である。結婚は私の成長を助けるはずのものだったのか、それとも私を、他人の務めを果たすことにだけ責任を負う人間にするはずのものだったのか。

もちろん、この経験から、独身であることが本質的に既婚であることより尊厳があると結論してはならない。主要な問題は、関係の質と、夫婦が互いに示す振る舞いである。敬意と寄り添いの上に築かれた結婚は、双方の成長と安らぎの基盤となりうる。

女性たちはフェミニストになったのか、それとも不適切な振る舞いに身構えたのか

女性たちの異議に向き合う最も簡単な方法の一つは、彼女たちをフェミニズムだと非難することかもしれない。しかし、敬意、意思決定への参加、自らの苦労が認められること、そして法とイスラム法上の権利を享受することを求める女性は、すべてフェミニストと見なされるのだろうか。

女性の正当な権利の要求と、ある思想的立場の受容とは、区別されなければならない。

夫が人生の重要な決定に自分を加えてくれること、自らの苦労を無視しないこと、自らの学問的・社会的成長を妨げないこと、そして敬意ある態度で接してくれることを望む女性は、必ずしも男性と対立しているわけではない。

むしろ、そうした期待は、夫婦の良き接し方と相互の権利の尊重に関するイスラムの教えの枠組みの中で定義することができる。

他方で、ときに宗教の名のもとに正当化される不適切な振る舞いを看過してはならない。男性が一部の節を表面的に引き合いに出して、自らの暴力、侮辱、支配欲を正当化するとき、実際には宗教の歪められた姿を示している可能性がある。

たとえば、第4章（女性章）第34節と「وَاضْرِبُوهُنَّ」という表現は、それに関する解釈学・法学（フィクフ、イスラム法学）の議論の全体や、示されている条件と制限に注意が払われないまま、ときに家庭内暴力の許可として紹介される。しかし、この節から、女性を殴り、苦しめ、侮辱することの許可を引き出すことはできず、暴力的な振る舞いをイスラムの名のもとに正当化することもできない。

宗教は、不完全な解釈や個人の振る舞いによって判断されてはならない。

イスラムは女性を無償の家事労働力とは見なさない

家庭における女性の地位を理解する上で注意すべき問題の一つは、女性が家庭内で提供する奉仕の財産上の権利と価値の問題である。

イスラム法学（フィクフ）では、一般に思われているのとは異なり、女性が夫や家族のために行う多くの家事や奉仕を行うことは、絶対的に彼女の宗教上の義務とはされていない。条件を満たし、法学上の規則を守ったうえで、女性は自らが行う一部の奉仕に対して報酬を請求することができる。

このことは、イスラムが女性の労働と努力に価値を認めており、女性の奉仕を無価値なものや、男性の当然の権利と見なしてはならないことを示している。

もちろん、これは夫婦生活が経済的で打算的な関係に変わるべきだという意味ではない。目的は、誤った見方を正すことにある。すなわち、女性の愛情と家庭での協力が、彼女の権利と苦労を無視する口実となってはならない、ということである。

イスラムの家庭は、愛情、慈悲、責任感、相互の権利の尊重の上に築かれるのであり、一方的な搾取の上に築かれるのではない。

イスラム的な夫婦生活の手本となりうる男性たち

苦い経験の傍らで、誠実で協力的な男性を無視してはならない。妻の学問的・社会的成長を妨げないばかりか、その進歩の土台を整える男性たちがいる。

実際、現代史や宗教的偉人たちのスィーラ（行状）には、そうした振る舞いの貴重な実例がある。

預言者（SAW）の、妻たちに対する接し方のスィーラ（行状）は、寛容、愛情、敬意、家庭の務めへの参加についての教えに満ちている。このスィーラ（行状）を学ぶことは、男性の妻の地位に対する見方を正すことができる。

イマーム・ホメイニー師（彼に神の慈悲あれ）の、妻に対する振る舞いのスィーラ（行状）もまた、敬意、情愛の込もった配慮、妻の品位への配慮という点で、学ぶに値する実例の一つである。師の家庭生活について伝えられる逸話は、この手本を知る上で役立つであろう。

また、殉教者ムスタファー・アリーハーニーをはじめとする一部の殉教者たちの人生も、その家庭生活に関する裏づけのある逸話を学ぶことで、夫婦生活における配慮と愛情のさまざまな側面を検討できる実例である。

こうした手本は、信仰が個人の礼拝や社会的な活動に尽きるものではないことを思い出させる。人間の倫理と信仰を測る最も重要な場の一つは、最も身近な人々への振る舞いなのである。

社会ではイスラムの倫理を語りながら、家では妻に侮辱的な態度をとる男性は、自らの宗教の理解と実践を真剣に見直す必要がある。

なぜ一部の男性は、女性の高い学歴を歓迎しないのか

検討すべきもう一つの問題は、将来の妻の学歴に対する一部の男性の姿勢である。

結婚の申し込みの席で、ある娘に「ここまで勉強したのだから十分だ」と言われるとき、その要求がどのような不安から生じているのかを問わなければならない。

文化的・知的な違いへの不安なのか。男性は、女性の高い学歴が家庭における自らの権威を脅かすと考えているのか。伝統的な役割の変化を恐れているのか。あるいは、過去の否定的な経験が、そうした思い込みを彼の中に生んだのか。

もちろん、将来の妻の進学について疑問や懸念を持つ男性が、必ずしも女性の成長に反対しているわけではない。懸念は、ときに夫婦生活の現実的な問題、経済状況、将来の計画に関わっている。

しかし、女性の学歴がそれ自体で男性の地位への脅威と見なされるのであれば、その姿勢について考え直さなければならない。

学問を修めることは、女性と男性のどちらが優れているかを証明するための競争ではない。女性と男性は、互いのそばで成長し、学び、互いの能力を活かすことができる。

結婚――共に成長する道か、一方的な消耗の場か

この議論の最後に提起すべき最も重要な問いは、おそらくこれである。そもそも結婚は、女性と男性の人生に何を加えるはずのものなのか。

結婚が、一方の才能の制限、その情緒的な欲求の無視、不均衡な責任の押しつけ、人格の漸進的な消耗を意味するのであれば、一部の人々がそれに不安を抱くのは自然なことである。

しかし、結婚が相互理解、愛情、責任感、敬意、協力の上に築かれるなら、それは双方の精神的、学問的、情緒的、社会的な成長の土台となりうる。

良き妻であることを証明するために、女性があらゆる才能と願いを諦めることを期待してはならない。同じように、男性が人生のすべての責任をひとりで背負うことを期待してもならない。

家庭は、女性と男性の競争の場ではない。双方の協力に成否がかかっている共通の集合体である。

問題は、意識ある女性ではない。問題は、信念と振る舞いとの隔たりである

この現地調査で提起された経験を検討すると、女性たちの結婚に対する批判的な姿勢の一部は、家庭という原則そのものへの反対からではなく、宗教の教えと家庭生活における一部の一般的な振る舞いとの隔たりを経験したことから生じている可能性が浮かび上がる。

もちろん、調査対象が50人に限られ、この調査が予備的なものであることから、その結果をすべての女性に一般化することも、学歴の向上だけが結婚への意欲を低下させると主張することもできない。そうした関係を証明するには、より広範な研究と、経済的、文化的、社会的、心理的な要因の検討も必要である。

それでも、無視できない点が一つある。ある女性が宗教の学びの中で、イスラムにおける女性の尊厳、権利、高い地位を知りながら、夫婦生活で侮辱、無関心、自らの権利の無視に直面するのであれば、彼女の異議のすべてをフェミニズムの影響のせいにすることはできない。

女性はなぜ変わったのかと問い続けるのではなく、一部の家庭で何が起きたために、女性がイスラムから学んだことと生活で経験することとの間に、これほどの隔たりを感じているのかを、自らに問うべきなのかもしれない。

もし「第三の女性像」について語るのであれば、イスラム教徒の男性もまた、家庭生活において「第三の男性像」を示さなければならない。妻の成長を恐れず、愛情を弱さと見なさず、責任感を支配欲と取り違えない男性である。

結婚は、双方の成長をもたらすべきであって、一方の苦しみと他方の道徳的な堕落をもたらすものであってはならない。

今日、おそらくこれまでのどの時代にも増して、預言者（SAW）、アフル・アル＝バイト(AS)、そして、真の信仰は何よりもまず人間の家族への振る舞いに現れなければならないことを示した偉大な男性たちのスィーラ（行状）を、読み直す必要があるのだろう。

筆者：ファーテメ・プールアッバース、文化・ネット活動家

脚注：

なお、この現地調査は限定的なものであり、4年間にわたって行われ、異なる状況にあるさまざまな人々を調べようと努めたものである点にご留意いただきたい。

また、独身であることと、娘たちが結婚を望まないことの理由の一つとして、経済やその他の外的な要因は限定的にしか検討されていない。それは、女性たちが家庭内での、また夫に対する自らの地位に異議を唱えているという前提を研究者が置き、その可能性を検討したためである。