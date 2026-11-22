Abna通信社の報道によると、今日の家庭にとって重要な関心事の一つは、将来、自らの人生に責任を持てる子どもを育てることである。その中でも、息子の職業教育と労働文化の伝承は特別な重要性を持つ。今日の少年は明日の男であり、個人・家庭・社会における責任を引き受ける準備をしなければならないからだ。しかし、根本的な問いはこうである。子どもに生活面・経済面のあらゆる条件を整えてやることは、成功した教育を意味するのだろうか。常に父親が必要を満たしてきた少年は、必ずしも将来、自立し、努力を惜しまず、責任感のある人間になるのだろうか。

実のところ、労働文化は、助言や説教だけで伝わるものではない。この文化は、幼少期から子どもの行動、経験、生活様式の中で形づくられなければならない。少年は働く姿を見て、責任を引き受け、技能を学び、年齢に見合った困難を経験し、少しずつ人生を切り盛りする準備を整えていく必要がある。

聖クルアーンは第9章（悔悟章）第105節で次のように述べている。「وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَیٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ」訳：「言え、『行いなさい。アッラーとその使徒、そして信者たちが、あなた方の行いを見られる。やがてあなた方は、幽玄界と現象界を知り給う御方のもとへ帰され、あなた方が行ってきたことを告げ知らされるであろう』と。」この節は、イスラム文化における行動と責任の重要性を想起させる。これを踏まえれば、父親の教育上の務めの一つは、努力し、技能を身につけ、責任を果たす世代を育てることである。

父親――息子たちにとって最初の労働文化の手本

子どもたちは、労働の価値について聞かされるより先に、父親の振る舞いを目にしている。父親が規律と責任感を持って職場へ向かい、合法的（ハラール、イスラム法で許されたもの）な糧を得るために努め、約束を守り、仕事上の困難に責任ある態度で臨むとき、父親は労働文化を実践の形で子どもに教えているのである。反対に、父親が絶えず仕事への不満を口にしたり、自らの責任を軽んじたりすれば、労働に対する前向きな姿勢を伝えることは難しくなる。研究によれば、家庭における社会化の方法、とりわけ両親による教育と模範の取り入れは、青少年の責任感の形成に重要な役割を果たしている。また、両親と青少年との温かく支えとなる関係は、青少年のより高い責任感と関連している。[1] したがって、労働文化を伝えるために、父親は適切な行動の手本であると同時に、子どもとの情緒的・教育的な関係を保たなければならない。

幼少期――遊びと責任を通じた労働文化教育の始まり

3歳から12歳の時期は、子どもが職業に親しみ、労働に対する前向きな姿勢を育むのに好適な機会である。この年齢の子どもは、主に観察、模倣、遊びを通じて学ぶ。

ごっこ遊び：父親は子どもと一緒に、店屋さん、修理屋さん、先生、売り買いの遊びをすることができる。ときには父親が生徒の役を引き受け、息子が先生の役を演じてもよい。こうした遊びは、父と息子の関係を強めるだけでなく、子どもに職業、道具、協力という概念を知らせる。小さな責任を任せる：物の片づけ、食卓の準備、紙の仕分け、花への水やり、家庭の簡単な作業の手伝いは、子どもの年齢に見合った責任の例である。

励ましと褒美：言葉による励まし、子どもの努力への注目、必要に応じた小さな褒美は、子どもの参加意欲を高めることができる。この時期の目的は、子どもに収入を得させることではなく、役に立っているという実感、参加している実感、責任を負っている実感を育むことにある。

思春期――技能習得から実地経験へ

12歳から18歳の時期は、自立、アイデンティティ、そして個人的な意思決定への志向が形成される段階である。この年齢の青少年は、自分の能力を示し、現実の活動に参加することを望む。この時期には、青少年を教室に通わせるだけでは十分ではない。教育的で安全な環境において、技能を実地に試す機会を設けなければならない。

たとえば、コンピューターに関心のある青少年は簡単なプロジェクトを設計でき、芸術に関心のある青少年は自分の作品を発表でき、技術的な活動に関心のある者は専門家の指導のもとで技能を磨くことができる。もちろん、青少年の就労経験は、法令、年齢条件、安全、そして学業の優先を守って行われなければならない。イラン・イスラム共和国労働法第79条から第84条によれば、15歳未満の雇用は禁じられており、15歳から18歳の者の就労についても、明確な法的保護と制限が定められている。[2]

労働経験の教育的役割：実地の経験や年齢に見合った責任は、次の技能を養う好機となりうる。他者との交流と協力、時間管理と自己規律、制約や規則の受容、問題解決と意思決定、自らの能力と関心の理解、自信と有能感の強化である。青少年の個人的責任に関する研究も、責任感における家族のコミュニケーション様式とアイデンティティ・スタイルの役割に言及している。[3] 一方で、父親が自らの仕事上の経験、成功、失敗、職業上の困難について率直に語り合うことは、青少年が労働の世界を現実的に理解する助けとなる。

青年期――経済的自立と経済的責任の引き受け

子どもが青年期に入ると、職業教育は経済的自立と、より重い責任の引き受けへと向かわなければならない。

経済的自立の強化：青年は、自分の必要を満たすための計画を立て、収入と支出を管理し、将来のために貯蓄することを、少しずつ学ばなければならない。父親による経済的支援は引き続き行われてもよいが、青年の努力と段階的な自立に取って代わらないほうがよい。

家計への参加：青年の経済力に応じて家計の一部を分担することは、帰属意識と経済的責任感を強めることができる。

職業上のネットワークづくり：父親は、青年が関心を持つ分野の専門家や経験豊かな人々を紹介し、その経験に学び、キャリアの道筋を知り、適切な職業上の機会を見いだせるようにすることができる。メディーネ・ヤクタパラストの研究：思春期から成人期にかけての責任概念の変化に関する研究は、養育環境と親の養育スタイルが、責任概念と自己管理の形成において重要であることを示している。[4]

クルアーン――職業上の成功のための二つの基本的基準

クルアーンの見方では、能力だけでは責任を引き受けるのに十分ではなく、信頼性と誠実さもまた重要である。第28章（物語章）第26節にはこうある。「قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ」「二人の娘のうちの一人が言った。『父上、この人を雇ってください。あなたが雇う者として最良なのは、力があり、信頼できる者だからです』。」この節は、職業活動の二つの基本的な資質、すなわち能力と信頼性を示している。したがって、職業教育の目的は、単により多くの収入を得ることであってはならない。父親は息子に、専門性や技能と並んで、誠実さ、責任感、清廉さ、他者の権利への配慮も重要であることを教えなければならない。高い技能を持ちながら信頼に足りない人は、持続的な職業上の信用を得ることはできない。

息子への労働文化の伝承を妨げる五つの障害

過度の憐れみ：一部の父親は、自分自身が苦労をしてきたのだから、子どもにはいかなる困難も経験させてはならないと考える。しかし、真の愛情とはあらゆる問題を取り除くことではなく、人生の現実に正しく向き合えるよう子どもを備えさせることである。 父親の情緒的不在：仕事の多忙さが、子どもとの情緒的なつながりの断絶につながってはならない。短くても質の高い、対話や遊び、寄り添いの時間は、教育的価値の伝達に効果を発揮しうる。 非現実的な期待：一つの技能を学ぶことは、労働市場に入る完全な準備が整ったことを意味しない。子どもには、練習し、経験を積み、失敗する機会が必要である。 他人との比較：息子を同年代の子や親戚と比較することは、彼の自信を損なうおそれがある。彼の進歩は、彼自身の過去と比べて測るのがよい。 才能と関心の軽視：すべての子どもが一つの種類の職業に向いているわけではない。ある者は学術的な活動に、ある者は技術的な技能に、ある者は芸術やコミュニケーションにより優れている。父親の務めは、才能を見極め、多様な道を経験する機会を整えることである。

したがって、稼ぎ手であるだけではない父親！息子の職業教育は段階的な過程であり、父親の行動を観察することから始まり、幼少期には遊びと小さな責任によって続き、思春期には技能の経験と実地の活動に至り、青年期には経済的自立と社会的責任の引き受けによって完成する。

成功した父親とは、子どものためにあらゆる生活条件を整え、あらゆる困難から遠ざけておく人ではなく、より良い人生を築くために自らの能力をどう使うかを子どもに教える人である。父親は家庭の稼ぎ手であるだけではなく、努力、責任感、専門性、信頼性、自立の文化を次の世代へ伝えなければならない。なぜなら、職業教育の最終的な目的は、自らの人生を切り盛りできるだけでなく、家族と社会にとっても有益で、有能で、信頼に足る人間を育てることだからである。

脚注：

[1] ホディージェ・サフィーリー、アクラム・チェシュメ（2022〜23年）。「青少年の責任感と家庭における社会化の方法との関係」。『教育社会学』第1巻第1号、103〜130頁。

[2] イラン・イスラム共和国労働法、1990年11月20日制定、第5章、第79条から第84条。青少年の労働条件。

[3] ゼイナブ・ペンダール、エスファンディヤール・アーザード、ファラーモルズ・ソフラービー（2023〜24年）。「アイデンティティ・スタイルの媒介的役割を踏まえた、青少年における家族のコミュニケーション様式に基づく個人的責任モデルの構築」。『ルシェ心理学』第12年、第2号。

[4] メディーネ・ヤクタパラスト、サマーネ・アサディー、メフディー・ラヒーミー、マフターブ・ハクシェナース（2023〜24年）。「青年期から成人形成期にかけての責任概念の変化――認知された養育スタイルの観点から」。『社会の連続と変化』第2年、第2号、249〜266頁。

[5] メディーネ・ヤクタパラスト、サマーネ・アサディー、メフディー・ラヒーミー（2021〜22年）。「ヤズド市住民における責任感の発達的検討と、認知された養育スタイルとの関係」。『ソーシャルワーク季刊誌』第10年、第35号、19〜28頁。

フィルーゼ・ダルダーリー（研究者、メディア・ネット活動家）