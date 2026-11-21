ABNA通信社がアルジャジーラ放送に基づいて報じたところによると、米国のドナルド・トランプ大統領はフォックスニュースとの対談で、再び自己顕示と国内外での度重なる失敗からの脱却を目指して次のように主張した：私はイランが核兵器を手に入れないことを保証する永続的な合意を達成する。私はイランとの恒久的な協定を締結するつもりだ。

米国大統領は、自身の内閣の当局者のこれまでの空虚なスローガンからの明らかな後退を示しながら、次のように主張した：私はイランの政権変更についてそれほど懸念してこなかった；私たちは3つの連続する指導期に対処してきたが、それ自体が統治における根本的な変化を意味する！

ドナルド・トランプはその後、JCPOAからイスラマバード覚書に至るまでの協定違反における国際的責任の重荷からこうして逃れようとした：イランの現在の指導部はおそらくより合理的だが、彼らとの協力は困難である；彼らは協定に署名するが、その翌日にはそれを破る！

彼の行動が米国議会の中間選挙での共和党の大敗を招いたが、彼は次のように主張した：共和党と非常に僅差の多数派を持っていた時よりも良い成果を上げることができる可能性がある。民主党は医療分野においても肯定的な点と否定的な点の両方を持っている。優れた医療制度と多くの他の成果を達成できる可能性がある！... スティーブン・ミラー（ホワイトハウス首席補佐官）は非常に良い人物であり、ハキーム・ジェフリーズ（米国下院議長選挙の民主党候補）もこのことを理解するだろうと思う。ハキーム・ジェフリーズとの協力を楽しみにしている。ハキーム・ジェフリーズは賢明で合理的な人物である。チャック・シューマー（上院の民主党リーダー）についても同様である。