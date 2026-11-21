ABNA通信社がシハーブ通信に基づいて報じたところによると、イスラム抵抗運動ハマスの政治局長ハリル・アル＝ハイヤは「アラブ民族会議」での演説で、パレスチナ、その国民と抵抗を支持するアラブ・イスラムの組織、政党、潮流の役割に感謝した。

アル＝ハイヤは特にイスラム抵抗とレバノンのヒズボラに言及し、これらの潮流が「アル＝アクサの洪水」作戦中にパレスチナ国民とその抵抗を支援する上で特別な役割を果たしたと述べた。また、エルサレム解放のために殉教した「サイイド・ハサン・ナスララ」とその同志たちを追悼した。

ハマス政治局長はまた、2年前に「アル＝アクサの洪水」の戦いの中で同じ会議で演説したこの運動の前政治局長「イスマイル・ハニヤ」殉教者に言及し、パレスチナ、レバノンおよび地域の他の国民のすべての指揮官、戦士、殉教者の魂に敬意を表した。

アル＝ハイヤはガザ地区の状況に言及し、ガザのパレスチナの人々は依然として自分たちの土地にしっかりと立ち、権利に固執しているが、日々の食料、負傷者の治療のための医療施設、自分と子供たちのための避難所から奪われていると述べた。

彼は付け加えた：ハマスとパレスチナのグループは昨年、パレスチナ国民を大量虐殺から守り、強制移住計画を失敗させるためにシャルム・エル・シェイク合意に同意したが、イスラエル政権はパレスチナ国民への侵略と飢餓を続けており、国際社会もそれに対して弱い立場を取っている。