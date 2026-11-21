革命の指導者の9000万人のイラン人の団結に関する強調に言及して、彼は付け加えた：今日、各イラン人の思考と世界観は、一つの戦線が9000万人のバシジとバシジ的思考を持つ統一されたイランであり、対する戦線には世界の傲慢さがあるという形で形成されている。

イスラム諮問評議会副議長は、国が敏感な日々にあると述べて強調した：今日私たちにとって重要なのはイランである；ヴェラーヤテ・ファギーフとイマーム・ザマーンの正当な代理人の管理下にあり、そのアイデンティティが純粋なイスラムと結びついているイランであり、イランで顕現したイスラムは世界を驚嘆させてきた。

敵の国に対する攻撃の理由に言及して、彼は言った：イランには世界の傲慢さを心配させる三つの重要な要素がある；第一に一神教的根を持つ数千年の文明；第二に1400年のイスラム文明のアイデンティティと純粋なイスラムの享受；第三にイラン人の高い知性、理解力、能力であり、敵は最近の戦争でこれら三つの要素すべてを標的にしたが、今日この対決の結果は圧力に対するイラン国民の抵抗と勝利である。

ハジ・ババイは、イランが世界の大国との対決において決定的な時期にあることを強調し、指摘した：かつてイマーム・ホメイニーはアバダンの包囲について、包囲は打破されなければならないと言ったが、今日も最高指導者の命令と意図は国の経済封鎖が打破されることである。この道において、イラン・イスラム共和国の石油タンカーは経済封鎖を打破し傲慢さと全面的に対決するために動いており、アメリカは自らの行動の代償を払わなければならない。

世界の方程式におけるイランの地位に言及して、彼は回想した：今日私たちの偉大な力はバシジとバシジ的思考であり、イラン・イスラム共和国は国際方程式において影響力のある力として登場している。