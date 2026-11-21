ABNA通信社の報道によると、イラン・イスラム共和国軍報道官モハンマド・アクラミニア准将は南部に赴き、バンダレ・アッバース、クーヘスタク、海岸線、シーリク、ジャースクの軍部隊の指揮官、責任者、職員と会談し対話した。

軍報道官はこれらの会談の傍らで、軍部隊の戦士たちが海上の動向を完全に把握していることを強調し、述べた：ホルムズ海峡の東から西までイラン・イスラム共和国軍の監視と統制下にあり、地域の水域の管理における軍の支配と作戦準備、海上動向の継続的な監視は完全に明らかである。

アクラミニア准将は外国の勢力に対するイラン国民の抵抗の歴史的役割に言及し、戦士たちに語りかけた：今日、あなた方は自分を世界の軍事超大国と見なす力に対峙している。このような敵に対するイランの戦士たちの堅守と抵抗は、国家的・宗教的領域における偉大で永続する誇りであり、最前線におけるあなた方の努力は敵の目標の実現を妨げてきた。

軍報道官はさらに、沿岸部の前線にいる戦士たちの努力を、敵がその目標を達成できなかった重要な要因であるとし、強調した：敵はこれまで領土の占領、国の分裂、イランの支配といった目標を達成できておらず、この堅守は軍の戦士たちの努力、献身、準備の賜物である。