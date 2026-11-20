アブナ通信社の報道によると、外務省報道官イスマイル・バガイーは、イランのダムと軍事施設との関連についての根拠のない主張の公表を正当化しようとするニューヨーク・タイムズの経営陣の試みに反応して、ソーシャルネットワークの一つにある自身のアカウントに書いた：イランのダムと軍事施設との関連を植え付けようとしたニューヨーク・タイムズの根拠のない記事に対するイランの断固たる反応と世論の広範な嫌悪の表明を受けて、私はこの新聞からインタビューに招待されたが、応じなかった。

彼は付け加えた：ニューヨーク・タイムズはプロフェッショナル・ジャーナリズムの基本原則から逸脱し、イランのダムに関して根拠のない主張を提起することで、事実上、イランに対する違法な戦争において国際人道法と最も初歩的な倫理原則への完全な無関心を示した侵略者の物語の推進に奉仕する立場に立った。

バガイーは指摘した：批判に対するニューヨーク・タイムズの回答は、明示的な謝罪と責任の受諾の代わりに、言葉遊びと当初の主張を正当化する試みに過ぎなかった；しかし主張の文言を変更しても、それに対する文書や証拠が生み出されるわけではなく、そのメディアの責任が免除されるわけではない。

彼は強調した：戦争宣伝機械の利益に沿って行動するメディアは、同時にプロフェッショナル・ジャーナリズムの信頼性の維持を主張することも、他者にその失われた信頼性を回復することを期待することもできない。