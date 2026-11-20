アブナ通信社の報道によると、アリ・アクバル・ヴェラヤティはバーレーンの統治者に向けたアラビア語の覚書の中で述べた：聖職者、特にアヤトラ・イサ・カセムへの圧力とバーレーンにおける市民の要求の抑圧は、国家と社会の亀裂を深める；「その亀裂は腐ったアメリカの安全保障の傘によっても、イスラエルとの正常化という蜃気楼によっても修復されないであろう」。

革命指導者の顧問は述べた：真正なイスラムの言説において、真正性と政治的正当性は人民の意志に源を発し、人民の満足なしには持続しないであろう。