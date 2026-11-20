アブナ通信社がアル＝マアルーマ・ニュースサイトに基づいて報じたところによると、イラクのワシト県におけるバドル機構のメンバーであるサラーム・フセインは、アメリカがイラクをイランに対する連合政策の方向へ誘導しようとしており、その過程でアメリカとシオニスト政権の利益を確保する目的で、バグダッドにワシントンの決定に従わせるためにこの国に圧力をかけていると述べた。

フセインはアル＝マアルーマとの会話の中で、アメリカがワシントンがイスラム共和国イランに対して主導しようとしている枢軸のメンバーにイラクを加えようとしていると述べた。彼によると、バグダッドへの圧力はイラン航空機の着陸禁止と両国間の国境検問所の閉鎖を目的としており、イランへの経済的圧力をかける目的で行われている。

彼は付け加えた：イラク国民は自国がイランに対するアメリカ・イスラエル枢軸に組み込まれることに反対している。特にイランはイラクと1400キロメートル以上の共通国境を持つ隣国であり、両国は広範な信仰的、社会的、商業的、政治的関係を持っている。

このバドル機構のメンバーは、イラクとイランの絆と関係はアメリカ政府の決定に従うために無視することはできないと強調した。彼はアメリカ財務省の目的を、イランへの最大限の経済的圧力とイラクをアメリカ・イスラエル枢軸へ誘導することであるとした。