Abna通信社の報道によると、倫理的修養と、人間の成長に影響を及ぼす要因の理解は、倫理学と教育学における根本的なテーマである。それは、個人の自己認識と向上の道筋に影響を与えるためである。故アーヤトッラー・ムヒーッディーン・ハーイリー・シーラーズィー師は、講話の一節でこの問題を倫理的観点から論じており、以下にご紹介する。

人間は、自分に何かが欠けていると感じない限り、学ぶことも耳を傾けることも求めない。自らを満ち足りた恵まれた者と思い込んでいるからである。聖クルアーンは次のように述べている。

«کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَیٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَیٰ»

人間は、自らを自己充足した者と見なすとき、反逆に走る。この反逆を取り除くには、自己充足という思い込みを彼から取り去り、その手が空であり、まだ真理に到達していないことを悟らせなければならない。

倫理の師たちは、弟子を育てる際、何年も礼拝（サラート、定められた義務の礼拝）を行い断食を続けてきた者に、しばしば次のように尋ねた。

「これらの礼拝から何を得たのか。ハール（霊的な状態）のこもった礼拝を捧げたことがあるか。今の自分の状態に満足し、これで十分だと考えているのか。」誠実な答えは、たいてい「いいえ」である。

この告白こそが、探求と歩みの始まりである。それは心を蘇らせ、人間を傲慢と無自覚から解き放つ。人がまだ何も得ていないことを悟り、自らが乏しい者であると知ること自体が、修養と神への奉仕（ウブーディーヤ、神の僕としての在り方）の道における重要な一歩である。人間が自らを満ち足りた者、自己充足した者と見なしている間は、反逆の危険にさらされる。それゆえ、彼の内にあるこの偽りの所有感は打ち砕かれなければならない。