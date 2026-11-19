Abna通信社の報道によると、人は空っぽの心を持って生まれてきます。その心を満たすには、目、耳、理性の順に働きかけていく必要があり、これはクルアーンも示している順序です。وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ。このように、宗教的養育においても、以下に述べるとおり同じ順序を守らなければなりません。

1- 模範提示法：この方法では、目が物事を捉える役割を担い、耳の重要性は二番目となります。宗教的伝承によると、ウドゥー（礼拝前の清め）の教えが初めて問題となった際、ジブリールが預言者の前で実際にウドゥーを行い、預言者はそれを見て学び、実践しました。預言者自身も礼拝について「私がどのように礼拝するかを見ているとおりに、あなたがたも礼拝しなさい」とおっしゃいました。模範を示すことで、宗教的な事柄を子どもたちに素早く教え、行動へと促すことができます。とりわけ、子どもは模倣の本能が非常に強いからです。この方法で重要なのは、模範が完全であり、受け入れられている思想体系が認める倫理と作法の手本であることです。なぜなら、いかなる過ちや怠慢も、誤った学びと、人における不適切な反映を招くからです。もう一つの肯定的な側面は、子どもの模倣が常に意識や自覚に基づくとは限らないという点です。したがって、模範と行動を示す際には最大限の注意を払い、礼拝（サラート）、宗教的事柄への親しみ、公正の遵守、真理の擁護、善意、慈善、人々への援助、度量の広さ、社会的かつイスラーム的な振る舞いといった事柄を、手本をもって教えなければなりません。

2- 教育法：この方法は実のところ前の方法を補完するものであり、年長の子どもにとってはむしろ養育の前段階にあたります。すなわち、まず目と耳を通して何かを学び、その後に実行することが必要です。この方法の目的は、注意と想起によって行いと振る舞いを正すことです。つまり、本人が行う行為に誤りや間違いがあった場合、養育者によってそれが正され、欠点が取り除かれるのです。

3- 暗示と刷り込みの方法：この方法によって、人の中に宗教と神への愛着を生み出すことができます。神の御言葉、神の慈しみ、神の恵みを語ることを通じて、子どもに畏れと恐れを抱かせたり、心の中に希望の精神を蘇らせたりすることができます。このようにして、神の慈愛を子どもの心に宿らせ、神を愛すること、愛さないことの意味を理解させることができます。すなわち、神が愛されることを行い、神が愛されないことは行わないようにするのです。この方法では、本人の行いが直接または間接的に称賛されることがあり、それによって本人は宗教に愛着を持つようになります。その結果、神への愛着への憧れが心に根づき、それに基づいて喜びと楽しさを感じるようになります。

4- 物語の語り聞かせの方法：思考を刺激し、熟考し、教訓を得て、心を慰め、迷いから導き、物事に対する感受性を養い、内面と外界の世界について考えさせるなどのための優れた手段です。物語を通して、宗教の規範を間接的な形でかなりの程度まで学び、生活の様々な局面に生かすことができます。

宗教的養育において物語の方法を用いる際に留意すべき点は、次のとおりです。

1- 物語は、よき性質や際立った要点を示すものでなければならない。

2- 物語から教訓を学ぶ人の年齢に見合ったものであること。たとえば、3歳児向けの物語は、食事の作法、客として訪問すること、服の着方、振る舞い方、事物の紹介、物の名前といった類のものでなければならない。

3- それぞれの物語は、適切な折に、必要に応じて語られるべきである。

4- 物語は価値ある結論を備え、その結論が述べられなければならない。

5- 物語は誤った学びを含まず、人に逸脱の素地をつくってはならない。

宗教的養育における補助的方法：この方法では、本人自身が生活と自己形成において能動的な役割を担い、教師や両親を含む養育者の役割は二番目に重要となります。この道では、次の方法を用いることができます。

1- 外界と内面を巡ること：永遠の力の顕れである驚くべき神のしるしを眺めることは、人の中に変化をもたらし、それによって人は讃美と崇敬へと向かわざるを得なくなります。自然を観察することは理性的な論証よりも効果的であり、感覚で捉えられるものを通して、神をより深く知り、神の慈愛と報いを理解することができます。クルアーンの数多くの節が、人々に外界と内面を巡るよう呼びかけています。

たとえば、こう述べられています。「大地を旅し、あなたがたより前にこの世にいた者たちの結末を見なさい。ラクダの創造を見なさい。高く掲げられた天と平らに延べられた大地を見なさい。そしてあなたがた自身の内をよく見つめなさい…」。この巡りの成果は、認識と直観、神秘知（イルファーン）と感情であり、その結果として、良心と物事の真理の把握に至ります。

2- 熟考と省察：人間は思考する動物とされており、思考とは声なき語りであり論証の一種です。思考の主要な要素は動機と目的であり、それを生み出す道は、現象の間に存在する関係への注意と配慮、創意、そして適切な解決策の発見です。思考を可能にするのは、知識の獲得、感覚的刺激、批判的思考、理想と願望、そして文化的な雰囲気が整っていることです。当然ながら、人を思考から遠ざけるのは、恐れと不安、強制と嫌悪、そして責任の重さです。養育の道において、養育者は、すでになされた事柄について、それが誤りなのか正しいのかを考えるよう導かなければなりません。この点での肯定的な可能性の一つは、思考が時間と空間に縛られないため、非常に広い広がりを持つということです。クルアーンは養育の道筋において、数多くの節で、物事について熟考し省察するよう呼びかけています。

3- 教訓を学ぶこと：自らの環境に存在するもの、人間・動物・植物の生において起こる変化や変容を観察することから教訓を得て、その理解から自らの生き方の道を明らかにし、実のところ、自らの行動と方針の根拠を見いだすことです。

4- 実験と経験：真理を発見し、それに到達する手段は理性だけではなく、感覚もまたこの分野における貴重な手段です。実のところ、人は言われたことや聞いたことをあまり信用せず、聞いたことを自分の目で見て、自分の手で試し経験したときに、心の確信を得ます。実験と経験を通して、人には思考の安らぎがもたらされます。預言者イブラーヒーム(AS)の物語においても、イブラーヒーム(AS)にとっての確信は、観察と経験を通して得られました。

5- 理性的思考と論証：物事に知性を働かせ、論理と内なる能力を用いて真理を発見することです。理性的思考と論証を通して、物事の因果関係を理解し、規範を受け入れてそれを物事において実効あるものとする際に、良心を納得させ、説得することができます。

論証（ブルハーン）は人の魂を慰め、その魂が信じていることを実行するための力と確信を四肢に与えます。聖クルアーンにおいても、論証と論拠の問題に深い注意が払われています。

シーアクエストのサイトより引用。