ABNA通信社の報道によると、わが国のロンドン大使館は世界こどもの日にあたり、ソーシャルネットワークの一つにある自身のアカウントで次のように書いた：「子ども時代は権利であり、戦争の犠牲になるべきではない。」

このメッセージには次のようにある：「アメリカのミサイルによって人生が未完のままとなったミナーブの少女たちのために。バレーボールの試合が人生最後の試合となったラメルドの子どもたちのために。」

イラン大使館はまた、祖父であるイランの殉教指導者のそばで命を落とした14か月の子ども、ザフラ・ゴルパイガニーを追悼した。

このメッセージの別の部分では、シオニスト政権の爆撃を生き延びた後、現在は寒さ、降雨、そして避難所のテントの浸水と闘っているガザの子どもたちの状況に言及している。

イラン大使館はさらに、ドイツから供給された化学兵器をサダム政権が使用したことによって中毒となった子どもたちにも言及した。

わが国の外交使節団は最後に、夢が戦争の瓦礫の下に埋もれたすべての子どもたちに敬意を表し、安全の中で生活し子ども時代を過ごす子どもたちの権利を保護する必要性を改めて強調した。