ABNA通信社の報道によると、ゴラームホセイン・ホセイニニアは水曜日、ジュネーブでの国際労働機関理事会会合で、ミナーブの「シャジャラト・タイイバ」学校での犯罪と、イランに対する最近の軍事侵略の過程で約400人の子供が殺されたことに言及し、武力紛争の影響を受けた子供たちの状況に対するこの機関の特別な注意を求めた。

彼は児童労働根絶に関する第6回世界会議のフォローアップ議題の審議中に発言し、次のように述べた：国際社会は児童労働と闘うために集まっており、すべての子供が働く代わりに教室に出席できるようにしている。

イラン代表は付け加えた：「今日、私はあなた方に、まさにいるべき場所にいた子供たちについて熟考するよう求めます。学校の机の後ろで、教育を受ける権利を享受している子供たちです。」

ホセイニニアは、ミナーブの犯罪の犠牲者の一部がわずか7歳であったことに言及し、次のように述べた：「これは、子供がまだ上に輝く太陽のある家を描き、世界の大人たちが自分を守ってくれるという単純な信念を持っている年齢です。」

彼はまた、ラメルド市の体育館への攻撃で子供たちが殺されたことにも言及し、公式統計によれば、イランに対する最近の違法な侵略の過程で約400人の子供が命を失ったと付け加えた。

イラン・イスラム共和国代表は続けて、ガザ地区の子供たちの壊滅的な状況に言及し、この地域の保健当局の統計と国連の報告によれば、過去3年間にガザで2万人以上の子供が殺されたと述べた。

彼は、これらの数字は単なる統計ではなく、短縮された命、失われた未来、愛する人を悼む家族を表していると強調した。