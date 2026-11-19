ABNA通信社の報道によると、わが国の外務大臣セイエド・アッバース・アラグチは、オマーンへの訪問を説明するテレビインタビューで次のように付け加えた：マスカットへの非常に良い訪問でした。この訪問では、オマーンの同僚との実り多い会談、およびオマーン国王との重要な会談を行いました。

彼は付け加えた：二国間関係に関する通常の協議に加えて、アメリカの侵略や戦争の再燃を防ぐための努力を含む地域の動向について議論し検討しました。

アラグチは強調した：これらの問題に関するわれわれの見解は、オマーンの友人たちの見解と近い位置にあります。

外務大臣は述べた：オマーンの外交的役割についても意見交換しました。オマーンはこの外交的努力に参加した最初の国であり、われわれはこの国に感謝している。

アラグチは続けた：オマーンは常に地域外交と紛争解決において前向きな役割を果たしており、引き続きこの役割を果たしている。われわれはこれらの努力が継続されるべきだと信じている。

彼は述べた：また、新しい独立した地域安全保障の枠組みの構築について建設的な対話を行い、地域全体で安全保障は地域の内側から外部の介入なしに確保されるべきだという見解がますます強化されている。

アラグチは続けた：また、ウズベキスタンの外務大臣との三者会談も行いました。ウズベキスタンが中央アジアに、オマーンがペルシャ湾に位置し、イランがこれら二つの地域をつなぐ環であることを踏まえ、トランジットと接続性について話し合いました。