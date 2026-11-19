ABNA通信社の報道によると、今朝（水曜日）から、軍海軍の警告を無視し、航法システムを停止してホルムズ海峡東部の立入禁止区域を航行していた3隻の違反タンカーが、機雷に接触して火災を起こし停止した。

軍海軍の広報部は強調した：ホルムズ海峡におけるいかなる航行も、イラン・イスラム共和国軍が発表した規則の遵守、必要な調整の実施、許可された海上回廊の選択、および追跡・航法装置の稼働維持にかかっており、これらの要件を守らない航行は機雷との接触と火災以外の結果をもたらさない。