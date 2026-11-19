ABNA通信社の報道によると、外務省報道官イスマーイール・バガイーは、イランのダムと軍事施設との関連についての根拠のない主張の掲載を正当化しようとするニューヨーク・タイムズ紙経営陣の試みに反応して、あるソーシャルネットワーク上の自身のアカウントに次のように書いた：イランのダムと軍事施設との関連を印象づけようとしたニューヨーク・タイムズ紙の根拠のない記事に対するイランの断固たる反応と世論の広範な怒りを受けて、同紙からインタビューに招待されたが、拒否した。

彼は付け加えた：ニューヨーク・タイムズ紙は、プロフェッショナル・ジャーナリズムの基本原則から逸脱し、イランのダムに関して根拠のない主張を提起することで、事実上、イランに対する違法な戦争において国際人道法と最も初歩的な道徳的原則への完全な無視を示した侵略者の物語の普及に奉仕する立場に自らを置いた。

バガイーは指摘した：批判に対するニューヨーク・タイムズ紙の回答は、明確な謝罪と責任の受け入れではなく、言葉遊びと当初の主張を正当化する試みに過ぎなかった。しかし、主張の表現を変えても、そのための文書や証拠が生み出されるわけではなく、そのメディアの責任が免除されるわけでもない。

彼は強調した：戦争のプロパガンダ機械の利益に沿って行動するメディアは、同時にプロフェッショナル・ジャーナリズムの信頼性の維持を主張することも、他者に失われた信頼性を回復してもらうことを期待することもできない。