ABNA通信社の報道によると、イラン・イスラム共和国軍報道官のモハンマド・アクラミニア准将は次のように述べた：現在、敵はわが国の国境に近づく勇気がなく、国境から400キロメートル以上離れた場所にいる。

アミール・アクラミニアは述べた：押し付けられた第三次戦争により、ホルムズ海峡の管理を見直すことになり、敵がわが国の条件を受け入れるまで、ホルムズ海峡は開かれない。

彼はホルムズ海峡を通じた1日2000万バレルの石油輸送という主張を虚偽であるとし、次のように付け加えた：ホルムズ海峡の東から西まで、イラン・イスラム共和国軍の監視と管理下にある。

軍報道官は述べた：わが軍の戦闘部隊には、過去二度の戦争よりも早く侵略する敵に応答する準備がある。

彼は付け加えた：近隣諸国に言いたい。私たちはあなた方の兄弟であり、アメリカ人はあなた方に安全をもたらさない。地域における内生的な安全を確立するために、アメリカのテロリスト軍をあなた方の国から追放せよ。

アミール・アクラミニアは述べた：軍事力、ミサイル力、核能力の破壊、イスラム革命体制の変更、国の分裂、抵抗戦線の解体が敵の目標であったが、敵はその目標のいずれも達成できなかった。

軍報道官は付け加えた：イスラム・イランの偉大さ、文明、独立への攻撃は、わが愛する国への侵略におけるアメリカとシオニストの敵の最も重要な目標の一つであった。