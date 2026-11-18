アブナ通信の報道によると、雑誌「アトランティック」は、ミシガン州選出の民主党上院議員「アブドゥルラフマン・ムハンマド・アル＝サイード」が、ガザ戦争におけるワシントンの破壊的役割を指摘しつつ、率直な発言で次のように強調したと報じた：「我々は大量虐殺を助け、その実行者に武器を渡し、これらの犯罪に関与した。これが真実だ。」

彼はガザの衝撃的な殉教者数の統計を指摘しつつ、少なくとも7万人——その少なくとも半数は子供たちである——がこれらの犯罪で命を落とし、これは最小限の数字であると付け加えた。

このアメリカの政治家は、ワシントンの政治家たちの二重基準を批判しつつ、もし他の国がそのような残虐行為を行ったならば、最も厳しい反応に直面しただろうと指摘した。

アル＝サイードは以前にも、アメリカ市民の税金で賄われるシオニスト政権への2,000ポンド爆弾の28億ドル相当の売却契約を批判する発言の中で、この援助の停止を求め、次のように強調していた：「2,000ポンド爆弾は決して誰かを教育せず、誰かを養わず、医療サービスを提供したこともない。学校の上に落とすための爆弾を送る代わりに、この予算はアメリカ国内の教育と保健に使われるべきだ。」