アブナ通信の報道によると、ロイターを引用して、アメリカ国務長官マルコ・ルビオは演説で、イランが「汚い爆弾」や化学兵器を使用してワシントンを攻撃する計画の可能性に関する報道の公開に言及し、アメリカの首都に対する差し迫った脅威の兆候は存在しないと認めた。

彼は、アメリカの情報機関は毎日この国に対する潜在的な脅威を調査しているが、これらの報道のほとんどは信憑性がなく、いかなる結論の前にも検討されるべきだと述べた。

アメリカ国務長官は付け加えた：ワシントンは依然としてイランや他のグループからの主張された脅威を真剣に受け止めている。

ルビオはまた、一部の情報源による機密情報のメディアへの漏洩を批判し、CNNが公開した報道の詳細についてコメントできないと述べた。

以前、イスラム諮問評議会議長のモハンマド・バゲル・ガリバフは、CNNとニューヨーク・タイムズ紙を中心としたイランに対するアメリカメディアの最近の嘘に言及し、ソーシャルネットワークの投稿で書いた：同じ欺瞞作戦（偽旗）と同じいつもの好戦主義、ただ新しいロゴで！

彼は付け加えた：右派の信用は底を突き、もはや買われない。そのため、心理作戦と情報発信は「ニューヨーク・タイムズ」と「CNN」の方向へ方向転換した。

イスラム諮問評議会議長は指摘した：このプロセスはラリー・エリソンの承認を得て進んでいる。メディアの占領と掌握が全力で進行中である。

なお、ラリー・エリソンはイスラエルの犯罪軍の最大の民間資金提供者であり、CNNの新たな所有者としてエリソン家の最も著名な人物である。