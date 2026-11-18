アブナ通信の報道によると、アル・ナシュラを引用して、シオニスト政権の首相ベンヤミン・ネタニヤフは、メタン・カハナの新クネセト議長選出に反応して、この措置を「永遠の恥辱」と評し、次のように述べた：クネセト議長は一方的に、テロ支援者の票によって選出された。この出来事はクネセトの歴史における恥辱である。

シオニスト政権が戦争の様々な戦線で繰り返し敗北を喫した後、この政権の世論はクネセト選挙でネタニヤフに深刻な敗北を与えたが、ネタニヤフは依然として自身を議長とする統一政府の樹立を口にし、占領地の住民は政権の運営をその国歌を軽視する者たちに委ねることに反対しており、統一を求めていると主張した。

ネタニヤフはまた次のように指摘した：イェシュ・アティド党の党首で次期内閣の組閣担当者であるガディ・アイゼンコット、ヤミナ党の党首ナフタリ・ベネット、そして「わが家イスラエル」党の党首アビグドール・リーバーマンは、国民的統一ではなく、テロ支援者の側に立つことを選んだ。

シオニスト政権のクネセトは昨日火曜日、イェシュ・アティド党の候補メタン・カハナを、アラブ系議員の支持を得て、全120議員のうち66票の過半数を獲得して新議長として選出した。彼はリクード党のアミル・オハナの後任となった。