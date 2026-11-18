アブナ通信の報道によると、陸軍総司令官アミール・ハタミ少将は、第二次および第三次聖防衛における聖防衛・抵抗価値保存普及財団のプログラムと主要活動の展示会を視察した。

ハタミ少将はこの視察の傍ら、聖防衛・抵抗価値保存普及財団の集合体に感謝の意を表すとともに、次のように述べた：財団は第一次、第二次、第三次聖防衛に関連する文書や資料の登録、記録、保存、および利用可能化のために貴重な措置を講じてきた。

陸軍総司令官はさらに、地域情勢に言及しつつ述べた：イスラム革命後の時期において、愛するイラン国民は敵の侵略に直面するたびに、力と抵抗をもってそれに対処し、そのたびごとに敵を失敗させることができた。

彼は付け加えた：今日も、現状と、敵が自軍を準備し、新しい空母を地域に投入していることを考慮し、我们は警戒と精密さをもって敵の動きを監視し、準備の瞬間を一瞬たりとも逃さない。

陸軍総司令官は述べた：イスラム共和国イラン軍のすべての部隊、すなわち陸軍、海軍、防空、空軍のすべてが、精密に敵を監視しながら、その準備を瞬時に高めている。

彼は、敵が以前に過ちを犯し、イランへの攻撃によって窮地に陥り、絶望的な状態に追い込まれたと述べ、次のように明言した：最高司令官が軍の上級指揮官に通達した命令に鑑み、今日、必要な準備は整っており、もし敵が再び行動を起こせば、疑いなく、地理的制限なしに、より打撃的で、より激しく、敵とその支援者に対処するだろう。

ハタミ少将は述べた：敵が計算違いをしないことを望むが、もしそのようなことが起きれば、皆の教訓となる教訓を得るだろう。