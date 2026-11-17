Abna通信社の報道によると、長年にわたり、コーランのある一節が「女性蔑視の根拠」として人々の間で受け渡されてきた。しかし、その直後のわずか数語を読んでいれば、その意味はまったく正反対になっていたはずの一節である。

「الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ」(1)は、イスラームが女性を男性の下に置いたと非難するための口実となった。しかし、この非難はどこから来たのか。それは一節そのものからではなく、「平等」というスローガンのもとに何年も前に始まり、差異を見るべき地点でまさに立ち止まり、それを見なかった一つの思想的プロジェクトから生まれたのである。

フェミニズムは、女性と男性の創造に根ざした差異を否定することで、女性に貢献しなかったばかりか、男性の女性に対する責任を定めていたまさにその一節を、女性を貶める道具に変えてしまった。本稿は、このすり替えのベールを剥がそうと試みる。イスラームは女性を耕地とは見なさず、創造の軸と見なした。そして、女性擁護の名のもとにその差異を否定した者たちは、まさにその女性に対して最大の不正を犯したのである。

一節を正しく読む

「الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ」——男性は女性に対するカッワーム（保護者であり、諸事の管理者）である。この一節は、「イスラームにおける女性蔑視」の根拠として幾度となく持ち出されてきた。しかし、少し前に戻って見れば、直後に続く二つの条件句がその一節の意味を明らかにしている。「بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ」と「بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ」である。すなわち、この保護者としての立場は条件付きで限定的なものであり、神が両者の間に定められた差異のゆえ、そして男性が家族の費用を自らの財産から賄う責務を負っているがゆえのものである。

したがって、ここでの「カッワーム」とは、費用の負担を前提とする責任であって、一方的な特権ではない。男性は費用を負担し、家族に対して責任を負う義務がある。これは責任であって、優越の印ではない。この一節を「女性蔑視」の根拠と見なす者は、実のところ、責任と特権、役割と地位とを取り違えているのである。

創造における差異、その英知は価値の差ではなく使命の差である

イスラームにおいて、女性と男性は人間としての地位と霊的価値において完全に平等である。コーランはアフザーブ章35節において、両性に等しい十の霊的特質を挙げ、等しい報奨を与えている。(2)アール・イムラーン章では、男性であれ女性であれ、いかなる行為者の行いも神は無駄にされないと明言している。(3)

しかし、身体の構造と心理的特性においては、神は差異を設けられた。男性は通常、より強い身体能力と理性的な決断力を備え、女性はより繊細な感情、より強い共感力、そして母性という唯一無二の能力に恵まれている。これらの差異は互いを補完するものであり、優劣を意味するものではない。

この差異の英知は、使命の差異である。男性は経済的安全の確保と家族の守護を委ねられ、女性は次世代の育成と家庭の情緒的拠り所の形成を委ねられている。どちらも他方に優越するものではなく、二つの異なる務めを持つ一つの身体である。イスラーム革命の最高指導者が述べられたとおり、「人間的・イスラーム的価値における男女の平等はイスラームの自明の理であり、これには一切の疑いがない」、そして「正しいのはジェンダーの公正であって、絶対的なジェンダーの平等ではない」。

家庭と社会における女性の中心的役割

家庭において、女性は情緒の軸であり、教育の拠点である。家庭における女性の人格と地位について、イマーム・アリー(AS)がその子の一人に宛てた教訓の中に、こう述べられている。「الْمَرْأَةُ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ」(4)——女性は香り高い花であり、支配的な管理人ではない。イスラームにおける母の地位はきわめて高く、預言者ムハンマド(SAW)は「誰に善行を尽くすべきか」と三度問われた際、「あなたの母に」と答え、四度目に「あなたの父に」と答えられた。この順序は、次世代の育成と価値観の伝承における母親の役割の比類なき重要性を示している。(5)

この役割は「家庭内」にとどまらない。母親の心身の健康は、家族全体の健康に直接影響を及ぼす。今日の心理学者も、家庭の母親の状態が良ければ、家族全員の状態も良いと強調している。健やかで穏やかな母親は、健全な社会を築く。これは間接的ではあるが根源的な影響であり、いかなる機関や職業もそれに取って代わることはできない。

もちろん、女性は社会にも存在する。ファーティマ・ザフラー(SA)は、ウィラーヤ（任命されたイマームの正統な指導権）を擁護するためにファダクの説教を行い、それは当時の最も重要な政治的・社会的舞台における女性の積極的な存在を示す明白な事例となった。イスラームは女性を家に閉じ込めたのでも、家から追い出したのでもない。両方の領域を彼女に開きつつ、優先順位と責任を明確にしたのである。

フェミニズム：女性擁護の名のもとに行われた最大の不正

フェミニズムは当初から「女性と男性の同一性」という前提の上に築かれ、創造に根ざした差異を無視した。この前提は表向きは「自由」であったが、実際には男性的な成功の基準を女性に押し付けた。女性は、自らの存在の構造のために設計されていない場で競争しなければならなかった。その結果はどうか。女性たちはこれらの外的基準を満たすために母および妻としての役割を犠牲にし、ついには職場でも家庭でも疲弊と混乱に陥った。

これは主張ではなく、西洋の数多くの文書や研究によって裏付けることができる。西洋の研究者たちは、この「自由」の結果として、新しい世代の女性が孤独感の増大、家庭形成の遅れ、精神的健康の低下に直面していると報告している。

一部の西洋の思想家は、フェミニズムは「女性を傷つけた」と明確に述べ、「女性と男性の同一性」という虚偽が、女性固有の身体的・情緒的ニーズを覆い隠したと指摘している。「成功」が職業と収入という形でのみ定義されるとき、母性は「余分な重荷」となる。これはまさに女性的な価値の蔑視であり、女性の権利の実現ではない。(6)

フェミニズムは「平等」のスローガンのもとで、実際には差異を否定した。差異の否定とは、女性の唯一無二の使命の否定である。もし女性と男性がまったく同一であるならば、母性の役割、女性的な情愛、次世代の育成はその意味を失う。これこそが女性に対する最大の不正であり、その結果は、自由の名のもとに女性的アイデンティティの価値を貶めることにほかならない。

まとめ

「カッワームーン」の一節は男性に委ねられた責任であり、それに対して女性の権利は完全に保たれている。創造における差異の英知は、価値の差ではなく使命の差である。イスラームにおいて、女性は耕地でも社会の労働者でもなく、家庭においても社会においても創造の軸である。そして、「女性擁護」の名のもとに差異を否定した者たちは、実のところ、擁護を主張したまさにその女性に最大の打撃を与えたのである。イスラームは差異を受け入れるが、それに基づく差別は設けない。役割における差異、尊厳における平等である。

ザフラー・サーレヒーファル

脚注:

ニサー章、34節 إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجۡرَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ：アール・イムラーン章、171節。 クライニー、ムハンマド・イブン・ヤアクーブ著『アル＝カーフィー』、校訂：アリー・アクバル・ガッファーリー、ムハンマド・アーフンディー、第5巻、510頁、テヘラン、ダール・アル＝クトゥブ・アル＝イスラーミーヤ、第4版、イスラーム暦1407年。 同書、第2巻、159頁、ハディース9。 論文「西洋の家庭におけるフェミニズムの帰結」、ハサン・ユースフザーデ。

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