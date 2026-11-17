アブナ通信がアル・アハドからの報道として伝えたところによれば、アーヤトッラー・シェイク・イサ・カセム、バーレーンのシーア派指導者は、この国の他の著名な学者たちとともにアル・ハリーファ政権から終身刑を言い渡され、この不当な判決に反応した。

シェイク・イサ・カセムはこの件に関する演説で次のように述べた。学者たちの投獄は、イスラム、自由、尊厳、そして権利の完全な回復のためのジハードの道を活発化させる。バーレーンとその信仰深い国民は、国とその国民を屈辱に陥れることを目的とする力に基づく政府を望んでいない。

彼は強調した。バーレーン国民は自らの権利の回復のための努力を続ける。我々はイスラム、自由、そして我々の尊厳から後退しない。政府はバーレーンの自由を求める者たち、学者たち、宗教学生たちを投獄し、尊厳、名誉、自由の声を葬り去ろうとしている。

バーレーンのシーア派指導者は明言した。信仰深いバーレーン国民が、あらゆる困難にもかかわらず、奴隷化と周縁化の政策に立ち向かわず、自分たちの権利の剥奪に対して沈黙し、あるいはその要求を止め、自分たちの権利以下のものに満足することはあり得ない。

シェイク・イサ・カセムは、バーレーン国民があらゆる困難と問題にもかかわらず、自分たちの権利の回復のための努力を続ける決意を固めていると指摘した。

彼はまた次のように述べた。我々の生活はイスラム、自由、尊厳と結びついており、これらのいずれについても怠ることはない。紛争の時代に勝利するのは、神の満足を得るために努力する者たちであり、神のしもべたちを虐げ、その被造物の間に腐敗を広める者たちではない。