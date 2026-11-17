アブナ通信がロイターの報道として伝えたところによれば、この通信社とイプソスによる世論調査の結果、アメリカ大統領ドナルド・トランプの支持率は依然として約32パーセントで、彼の大統領在任期間中の最低水準に近いことが示された。

トランプの支持率は11月中旬の調査で31パーセントに達し、これは彼の大統領在任期間中で最低の支持率である。

トランプの支持率は2026年に急落した。アメリカによるイランへの侵略戦争が燃料価格を著しく高騰させ、アメリカ人の経済状況を損なったためである。この経済危機により、共和党は11月3日の中間選挙で議会の支配を失った。

この調査の結果によれば、イランへの戦争を支持するアメリカ人はわずか31パーセントである。

また、上院民主党リーダーのチャック・シューマーに対して否定的な見方を持つ人の数は、肯定的な見方を持つ人の数より多い。

自身を民主党員と称した回答者の約34パーセントがシューマーに肯定的な見方を持っていたが、約43パーセントが否定的な見方を持ち、22パーセントはこれまで彼の名前を聞いたことがないと答えた。

これに対して、アメリカ下院民主党リーダーのハキーム・ジェフリーズは、党内の同僚の間でより大きな支持を得ている。

一方、メリーランド州の民主党上院議員クリス・ヴァンホーレンは、上院民主党のリーダーシップをめぐるシューマーの主要な対抗馬となっている。