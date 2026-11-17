アブナ通信の報道によれば、イスラム革命防衛隊の広報は声明で、IRGCの電子戦に対するCENTCOMの高度装備の敗北が継続していることを発表した。

この声明の全文は以下の通りである。

数分前、イスラム革命防衛隊の戦士たちによる米軍装備に対する成功した作戦の継続として、この国のMQM-170無人機のもう1機が、IRGC航空宇宙軍の専門家による正確かつ成功した電子戦作戦により、ケシュム南部の上空で制御下に置かれ、完全に無傷で地上に着陸させられた。

この鳥の捕獲により、鹵獲されたMQM-170無人機の数は9機に達した。アメリカの高度装備の破壊と鹵獲の継続は、CENTCOMの損害統計がこれほど増加し、もはやその集計もこの司令部の指揮官たちの手に負えなくなっていることを示している。

IRGC航空宇宙軍の若く優秀な将校たちは、国産の知識と電子戦分野における創意工夫に依拠して、アメリカが主張する技術的優位性がこの国の軍事装備の無傷性の保証ではないことを再び示した。

イランの空は侵略者の試行錯誤の場にはならない。アメリカ人は、いかなる敵対的行動も国の防衛者の断固たる対応に直面することを知るべきである。