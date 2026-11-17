外務省広報によれば、同省はバーレーンの学者と市民の集団に対する不当な判決の言い渡しに対する反応として声明を発表した。この声明では、米国務長官によるシーア派学者に対する卑劣な発言の直後に、宗教的学者に対して終身刑および長期刑と財産没収の判決が言い渡されたことは、バーレーン支配者が米国支配層の宗教的扇動に追随していることの表れと見なされている。

イラン外務省は強調した。疑いなく、見せしめ裁判を開催し、司法の覆いを用いてバーレーンの学者と一般市民を集団的に処罰することは、この行為の反人道的性質と、人権の基本原則および規範との矛盾を決して隠すことはできない。

声明の別の部分では、イランとの関係を含む全く根拠のない虚偽の告発を、バーレーン市民の刑事訴追と彼らを長期刑に集団的に判決する根拠として提起することは、バーレーン支配者があらゆる正義の要求を抑圧するために司法機関を悪用している明らかな兆候であるとされている。外務省は、この行為がバーレーンの司法制度の信用を失わせ、下された判決を無効とし、この国の支配階級の非合法性と受容性の欠如という脅威を深刻化させると明言した。

外務省は最後に、イランに対して提起された根拠のない主張を断固として否定しつつ、バーレーン支配者に対し、国民と宗教的学者への抑圧を停止し、人権規範とイスラムの教えに従って彼らの人権および市民権を尊重するよう求めた。そして、抑圧と脅迫の政策は、バーレーン国民が正当かつ当然の要求を追求することを決して妨げることはできないと指摘した。