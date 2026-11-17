アブナ通信の報道によれば、イスマイル・バガイー外務省報道官は、「剣を手にする者には法を語るな」というアメリカ当局者の発言に対する反応として、ソーシャルメディアの一つにある自身のアカウントに次のように書いた。世界は以前、この論理に対する無関心のため、悲惨な代償を払ってきた。ヒトラーは国会議事堂放火事件の後、国家安全保障の名の下に非常事態を宣言し、憲法上の権利を停止することで独裁制確立への道を開いた。ヒトラーは法を一度に否定したのではなかった。まず必要性の名の下に、法を内側から空洞化させたのである。

同報道官は続けた。今日もまた、イランに対する戦争が道徳的・安全保障上の主張によって正当化される一方で、同じ権力が自らを法的責任から免除している時、国際社会は自らを安全だと考えてはならない。もしアメリカが、剣を手にしているがゆえに法に従う必要はないと考えるなら、国際社会はこの論理とISの論理をどう区別するのか。

バガイー報道官はさらに付け加えた。国際秩序はまさに、強国が他者に認めない権利を自らに認めるその瞬間に崩壊する。

同報道官は、アメリカ建国の父の一人であるジェームズ・マディソンが『フェデラリスト』（第51号）で次のように書いたと指摘した。「まず政府が人民を統治できるようにし、次に政府自身を抑制するよう強制しなければならない。」アメリカ国民はルビオのこれらの言葉から深刻な危険を感じ取るべきである。なぜなら、自らを抑制できない権力は、遅かれ早かれ他者の自由を抑圧するからである。