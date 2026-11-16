Abna通信社の報道によると、本稿の第一部では、唯一神教の諸宗教およびスンナ派のハディースにおける、預言者でない者と天使との対話を取り上げ、第二部では、天使と無謬のイマームたち(AS)との対話を検討した。本稿では、天使とファーティマ・ザフラー(SA)との対話に関する伝承を検討する。

無謬のイマームたち(AS)の数多くのハディースが、ファーティマ(SA)と天使たちとの対話を強調している。一例として、『アル＝アマーリー』『イラル・アッ＝シャラーイウ』『アル＝ヒサール』など様々な伝承典籍に収められた、イマーム・ジャアファル・サーディク(AS)からアブドゥルアズィーム(AS)が伝えたハディースには、ファーティマ・ザフラー(SA)の特性を述べて次のようにある。

«لِفَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلاَمُ تِسْعَةُ أَسْمَاءَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاطِمَةُ وَ اَلصِّدِّیقَةُ وَ اَلْمُبَارَکَةُ وَ اَلطَّاهِرَةُ وَ اَلزَّکِیَّةُ وَ اَلرَّاضِیَةُ وَ اَلْمَرْضِیَّةُ وَ اَلْمُحَدَّثَةُ وَ اَلزَّهْرَاءُ»；ファーティマ・ザフラー(SA)には、偉大にして崇高なる神の御許に九つの名がある。ファーティマ、シッディーカ、ムバーラカ、ターヒラ、ザキーヤ、ラーディヤ、マルディーヤ、ムハッダサ（天使が語りかける女性）、そしてザフラーである。

«إنما سمیت فاطمه «محدثه» لأن الملائکه کانت تهبط من السماء فتنادیها کما تنادی مریم بنت عمران. فتقول «یا فاطمه! ان اللَّه إصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین یا فاطمه! اقنتی لربّک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین» فتحدثهم و یحدثونها»；イマーム・ジャアファル・サーディク(AS)はこう語った。ファーティマ(SA)が「ムハッダサ」と呼ばれるのは、天使たちが天から降りてきて、マルヤム(SA)に語りかけたのと同じようにファーティマ・ザフラー(SA)にも語りかけたからである。天使たちは彼女にこう告げた。«يا فاطمه! إن اللَّه إصطفاک و طهرک و إصطفاک علی نساء العالمین يا فاطمه! اقنتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین»。こうしてファーティマ(SA)は天使たちと語り、天使たちもまた彼女と語り合ったのである。

この伝承の伝承経路は、『ビハール・アル＝アンワール』および『イラル・アッ＝シャラーイウ』に見いだすことができる。

伝承典籍には、ファーティマ・ザフラー(SA)と天使たちとの対話の主題も述べられている。一例として、「楽園における預言者(SAW)の位階を告げること、および彼女に預言者(SAW)の逝去への弔意を伝えること」が、『ウスール・アル＝カーフィー』『バサーイル・アル＝ダラジャート』『ビハール・アル＝アンワール』において、これらの対話の一部として伝えられている。

また、シェイク・ムフィード師の『アル＝イフティサース』と故タバルスィー師の『アル＝イフティジャージュ』には、「فَفیه ما یَکون مِن حادث」という文言とともに、後の世代についての知らせを得ることが、これらの対話の別の主題として挙げられている。「共同体の統治者たちについて、その名と父祖の名を挙げた知らせ」や「信者と不信仰者についての知らせ」も、一部の伝承ではこれらの対話の主題に数えられている。さらに一部の伝承は、これらの対話の中で「神が定めたハラールとハラーム」（合法と禁忌）については何も述べられなかったと強調している。

一部の伝承は、ファーティマ・ザフラー(SA)に語りかけた天使の名を「ジブリール(AS)」としている。殉教したイスラーム革命の指導者は、2022年1月23日、アフルル・バイト(AS)の哀悼詩朗誦者（マッダーフ）たちの集まりで、これらの伝承全体に触れて次のように述べた。「クルアーンの伝えるところによれば、ジブリールは歴史上ただ一度、預言者でない者のもとに降臨した。‹اَرسَلنا اِلَیها روحَنا ‌فَتَمَثَّلَ‌ لَها بَشَراً سَوِیّا›。マルヤム(SA)の出来事における『霊』がジブリール(AS)を指すのであれば——もっとも、これについては見解の相違があるが——至高なる神は預言者でない者に一度だけジブリールを遣わしたことになる。他の天使たちは降臨しており、天使たちが訪れたことは幾度もあったが、ジブリールは一度だけであった。しかしファーティマ・ザフラー(SA)に対しては‹وَ کانَ یَأتیها جَبرَئیل›であり、一度や二度の話ではない。ジブリールは絶えず訪れ、ファーティマ・ザフラー(SA)のもとに参上する栄誉に浴したのである」。

サイイド・アリー・アスガル・ホセイニー ― Abna国際通信社