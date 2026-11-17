Abna通信社の報道によると、母親、妻、そして社会活動家という様々な役割を担う女性たちにとって、バランスを保ち、燃え尽きを避ける方法を見つけることは、常に変わらない悩みの一つである。

心理学者であり心理療法士のマーエデ・プールゴリー氏は、Abna通信の記者との対談の中で、ムスリム女性の視点から「役割の均衡のとれた管理」の要件と側面を分析した。以下にその全文をお届けする。

質問:

ムスリム女性の視点から見て、バランスとは、すべての仕事に時間を均等に割り振ることなのでしょうか、それとも優先順位をつけることなのでしょうか。

まず、「賢明なバランス」の本当の意味が何かを見ていきたいと思います。時として私たちは、「成功した女性として、母親として、そして有能で役に立つ存在でありたい者として、すべての役割に時間を均等に配分しなければならない」と考えます。しかし、それは不可能であるばかりか、ストレスの原因にもなり得ることをお伝えしたいのです。

私たちが賢明なバランスについて持っている定義は、その時々の自分の能力に応じて優先順位を管理することです。これはどういうことでしょうか。いくつかの段階を踏む必要があるということです。

第一段階：完璧主義の罠から抜け出す

完璧主義そのものが、人のバランスを損なう最大の障害の一つです。あらゆる役割において非の打ちどころがないよう努めることになるからです。人は、あらゆることにおいて、あらゆる人に対して完璧であることを期待しますが、それは事実上不可能です。

解決策：あらゆることで「完璧」であることに集中する代わりに、「十分」であることに集中しましょう。十分であるとは、幼い子どもが二、三人いる私の家が、常にホテルや博物館のようである必要はなく、私も絶えず掃除やはたき掛けをしている必要はないと受け入れることです。当然、時には家が散らかることもありますが、私は空間を整えるための無理のないリズムを持つよう努めます。

第二段階：エネルギーと時間の管理

第二の問題は、エネルギーと時間です。つまり、一定なのは「時間」であり、変動するのは「私たちのエネルギー」であるということを受け入れるのです。

家事の中には、より重いプロジェクトとなるものもあれば、食事の支度や皿洗いのような日常の仕事が、家のことへの対応と並行して続くものもあります。さらに、二日に一度、あるいは週に一度行う必要があるような、より負担の大きい仕事もあります。私は、精神的・身体的なエネルギーが低く、こうした重い仕事をこなせないときに、自分を消耗させないよう管理しなければなりません。エネルギーのレベルが低いときは、重い仕事を自分に課さず、代わりに、より重要な仕事を、エネルギーのレベルが上がった時期に回すのです。

第三段階：境界線の設定とニーズへの配慮

境界線を設けるとは、ニーズに目を向け、他者のニーズと自分自身のニーズとの間にバランスをつくることです。女性として、母親として、妻としての私の見方が、常に他者が優先であり、自分のすべてのエネルギーと力を家事、夫婦生活、子育てに注ぐものだとすれば、しばらくすると、そうしたことにさえ十分に対応できるだけのエネルギーが残らなくなります。したがって、私は自分の存在の質を高めるために、ニーズと願望の間にバランスをとらなければなりません。私たちが求めているのは「質の高い存在感」であり、単に消耗するだけで機能しない存在ではありません。

第四段階：自己防衛とセルフケア

セルフケアとは何でしょうか。つまり、バランスのとれた、前向きで質の高い働きをする母親でありたいと願う私自身が、まず何よりも（身体面でも精神面でも）良い状態にあると感じていなければならないということです。すなわち、十分なセルフケアを行い、自分を無視しないことです。私は、他のことをより質高くこなせるよう、自分自身をケアすることを、家庭やその他の仕事の世話と維持の前提条件と考えなければなりません。

結論：平等とバランス

したがって、バランスとは、それぞれの問題が必要とする分だけ時間を割くこと、つまり均衡とバランスをつくり出すことです。時には五時間働いて二時間休む必要があり、時には二時間働いて五時間休む必要があります。これは私自身の精神状態、身体の状態、そして置かれた状況によります。

バランスの対極にあるのは、「柔軟性のない平等」です。つまり、状況を考慮せず、ある仕事がどれほどのエネルギーと力を要し、別の仕事がどれほどかを考慮せずに、すべての仕事に均等で硬直した区分を当てはめることです。ここでは均等な時間配分は通用しません。私たちは、バランスがとれ、かつ柔軟に時間を配分しなければなりません。つまり、それぞれの仕事が、私たちに求めるエネルギーと力の分だけ、私たちの時間の一部を占めるようにするのです。

サミーラ・ゴルカール ― Abna国際通信社