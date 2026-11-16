Abna通信社の報道によると、ヒジャーブを守り、ハラール（合法）とハラーム（禁忌）に敏感で、さらにはクルアーンの数章分を暗記していることが、必ずしも思春期の子どもが礼拝（サラート：イスラームで義務づけられた儀礼的な祈り）に関心を持っていることを意味するわけではない。ある母親は、14歳の娘がこうした特徴を備えていながら、いまだに礼拝に向かわず、母親の誘いに「何のために礼拝をするの？」と尋ねると心配し、娘の礼拝への動機と関心をどのように高められるかという問いを投げかけた。

礼拝専門センターの研究部長を務めるホッジャトルエスラーム ムハンマド・カーゼミー師は、この母親の質問に答え、次のように述べた。

ご挨拶と敬意を込めて申し上げます。ご質問を寄せていただき、心より感謝いたします。

14歳の少女が礼拝に向かうようになるには、三つの事柄が彼女の中で解決される必要があります。

第一の事柄は認知面の問題、すなわち礼拝への信念と確信です。

第二の事柄は動機面の問題、すなわち礼拝に対して良い感情を抱くことです。

第三の事柄は、礼拝の習慣を身につけることです。

お嬢さんには二つの点で課題があるように思われます。一つは認知面の問題、つまりお嬢さんは認知の面でより多くの支援を必要としているということです。

これはどういうことでしょうか。現時点で彼女は「礼拝をして何が起こるのか」という疑問に直面しているということです。したがって、非常に専門的な内容と思春期に適した言葉遣いを備えた人物が、お嬢さんと対話し、礼拝とは何か、なぜ行うのかについて語る必要があります。

お嬢さんは、あなたの言葉を受け入れないかもしれません。これまで何度も礼拝について話してきた上に、あなたは彼女の母親だからです。あなたを知識面での拠り所として認めない可能性があります。たとえ宗教問題の超専門家であっても、その子どもが親を宗教的権威として認めないこともあり得ます。したがって、別の人がこの役割を担う必要があります。

第二の点は、お嬢さんが支援を必要とするもう一つの問題、すなわち怠惰です。あなた自身もお話の中でこの点に触れておられました。もしお嬢さんの怠惰があらゆることに表れているのなら、それを解消するための対策が必要です。しかし、この問題が礼拝に限ってのものであるなら、彼女が支援を必要としていることは明らかであり、この問題を解決できるよう手助けしなければなりません。

彼女に最初にすべき支援は、礼拝をしない理由が、神を愛していないからでも、神との関係を築きたくないからでもなく、まさにこの怠惰にあると気づかせることです。まず本人がこの怠惰を克服すると決意し、その上で私たちが克服できるよう手を貸すのです。

もちろん、怠け者というレッテルを貼れば、かえってそれが彼女の反発心を強める可能性があります。

ご質問を受けましたので、私はごく簡潔にお答えしましたが、もっと対話の時間と環境があれば、この反発の原因についても検討できたでしょう。

お嬢さんは現在、ある程度の反発の段階に達しています。あなたが書かれた数行から、私はそのことを理解しました。したがって、この反発の根源を見極め、その解決に向けて取り組む必要があります。