Abna通信社の報道によると、本連載のこれまでの各部では、アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の言動とスルーク(精神的修行の道)における「恵まれない人々への奉仕」、「安全保障・軍事問題への精通」、「抵抗の枢軸の戦略的管理」、「現代諸学問への精通」、「イスラム法学とその原理における革新」、そして「家庭問題に関する最高指導者の勧告」が取り上げられた。本稿では、師のクルアーンに根ざした生涯とタフスィール(クルアーン注釈)における歩みを考察する。

イスラム革命最高指導者アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ハーメネイー師は、クルアーン的な家庭で生涯を送られてきた。殉教した師の父君、碩学にして殉教者であるアーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師のクルアーンに関する活動とその努力の成果は、いかなる描写も必要としない。母君、兄弟姉妹のクルアーンとの親密さも極めて広範であり、殉教した最高指導者の娘婿で、殉教者ボシュラー・ハーメネイー夫人の夫であるホッジャトルエスラーム・モハンマディ・ゴルパーイェガーニーは、夫人について次のように語っている。「家庭でクルアーンに関する議論が始まるたびに、殉教した革命の指導者の主な対話の相手は、私の妻(殉教者ボシュラー・ハーメネイー夫人)でした。妻はラマダーン月には10日ごとにクルアーンを読了し、クルアーンの概念に深く通じていました。彼女はクルアーンに特別な親しみを抱いており、殉教した指導者は私の子供たちに『お母さんのようにクルアーンに親しみなさい』とおっしゃっていたほどです。彼女はマルヤム章など、好きな章を暗記していました。わが家でアーガー(師)がクルアーンについて話されるときは、彼女に語りかけておられました。彼女はクルアーンを知っており、クルアーン的な人格の持ち主でした。殉教した指導者は彼女に様々なタフスィール(クルアーン注釈書)を贈られました」。

アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師は、このような家庭で生涯を送られたが、クルアーン研究の分野における個人的な活動を通じて、有能な注釈者となられた。師は、ホッジャトルエスラーム・モフセン・ガラーアティーの勧めに従い、クルアーンの様々な章を解説する講義を開始された。それは、師のフィクフ(イスラム法学)やウスール(法学原理)の授業の冒頭または末尾の数分間を占めるものであったが、次第に拡大し、時にはタフスィール(クルアーン注釈)の各回が授業時間のおよそ15分を占めるようになり、その一連の講義は約12年間続いた。

タフスィールの講義で取り上げる章は、多くの場合、弟子たちの意見を聞いて決められた。また、ある年には、師ご自身の表現で「クルアーンの珍しい章」であり、あまり注目されてこなかったガーフィル章などの注釈に取り組まれた。

弟子たちの一部は、これらの講義について次のように語っていた。「師(アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ハーメネイー師)は、クルアーンの章句は神の御徴(みしるし)であり、教訓を汲み取る眼差しで見つめるべきだと強調されていました。そのため、後に断片的に公開された講義の一部でさえ、主に教育的な側面と倫理的な戒めに重点が置かれています」。

師の翻訳、語彙分析、章句の注釈における精通ぶりは、たとえば「フジュラート章」を解説された際に述べられた内容について、弟子の一人が後にアル＝ミーザーンなど様々な注釈書と比較検討して、「師のタフスィールは、それらの注釈書全体にも引けを取りません」と語ったほどであった。アーヤトッラー・メシュキニーの『タフスィール・ラヴァーン(平易な注釈)』として刊行された注釈書への師の関心も、弟子たちがこれらの講義で語っていた思い出の一つである。

師のタフスィールの講義で際立っていた点の一つは、章句に向き合う場の雰囲気であった。弟子の一人は、イスラム革命最高指導者のこの特徴について次のように述べている。「クルアーンに対する師の向き合い方もまた興味深いものです。授業の場で章句について語られるとき、まるで生きた存在がそこに居合わせ、その御前で語ろうとしているかのように感じられました。この存在はあまりに偉大であり、それについて誤りを犯してはならないのです。それゆえ、師は注釈において非常に慎重に行動され、『おそらく』といった言葉の使用がその心配りを表していました。これにより、クルアーンが真に神の御言葉であるという感覚が聞き手に伝わったのです」。

師はまた、クルアーンに親しむことを非常に重視されていた。ファリードゥッディーン・ハッダード・アーデル(アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ハーメネイー師の義兄弟)は、革命指導者のこの特徴について次のように述べている。「一度、『クルアーンを読む時間が取れなかったらどうすればよいでしょうか』と尋ねたことがあります。師は『クルアーンを絶えず読むことを自分の習慣にしなければならない』とおっしゃいました」。

本稿の次回以降では、アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ハーメネイー師の学問的・実務的な歩みの他の側面が考察される。

出典:

殉教した革命指導者の娘婿、ホッジャトルエスラーム・モハンマディ・ゴルパーイェガーニーとの対談

アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の弟子、ホッジャトルエスラーム・レザー・アリーアーバーディーとの対談

アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の弟子、ホッジャトルエスラーム・レザー・サマディーとの対談

アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の弟子、ホッジャトルエスラーム・モハンマド・ジャヴァード・ガーセミーとの対談

アーヤトッラー・セイエド・モジュタバー・ホセイニー・ハーメネイー師の義兄弟、ファリードゥッディーン・ハッダード・アーデル氏との対談

サイード・アリー・アスガル・ホセイニー / Abna通信社