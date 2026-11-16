ABNA通信の報道によると、ドナルド・トランプの第一期政権の副大統領マイク・ペンスは、NBCテレビの番組「ミート・ザ・プレス」とのインタビューで次のように発表した。私は、有権者（アメリカ中間選挙）の意欲をそいだ理由の一部は、不明な理由で（イランへの違法な攻撃の後）、5週間で我々が停止したことであったと思う。

トランプ第一期政権の副大統領は主張した。JD・ヴァンスは良い人物だが、副大統領はこの件で間違っている。

マイク・ペンスはトランプ政権の汚職についても強調した。閣僚の家族、そして大統領自身の家族までもが汚職に関与している。これらの問題はアメリカ国民にとって本当に憂慮すべきものであった。暗号通貨を通じた純資産の10億ドル増加は、アメリカ人にとって驚くべきものである。

そして彼は付け加えた。特に、その源泉の大部分が就任式の前にアラブ世界で調達されていたという事実である。言わなければならないが、全米を旅する中で、これらすべての問題がアメリカ各地の最も熱心な支持者の多くを憂慮させていることに気づいた。まだ「沼を干す」[汚職]という選挙公約を覚えている人々である。（トランプ）政権自体と、そして副大統領（JD・ヴァンス）個人が、党を財政的責任から大きくかけ離れた方向へと導いたと私は思う。