ABNA通信の報道によると、わが国の外務大臣セイエド・アッバス・アラグチは、ソーシャルネットワークの一つにある自身のアカウントで、アメリカのヘグセス戦争大臣に当てつけがましくこう書いた。「剣を手にした男たちに法を説くな」。この言葉を口にしたのは、兵力の数的優位にもかかわらず、最後の遠征が壊滅的な敗北に終わったあるローマの将軍であった。彼は戦場から逃げた後、首をはねられた。

彼は付け加えた。教訓とせよ。過去を思い出せない人々は、それを繰り返す運命にある、と。