ABNA通信がアルジャジーラ通信を引用した報道によると、欧州連合の外交政策責任者カヤ・カラスは、エルサレムの占領者による犯罪の継続に対して受動的な立場を取り、本日土曜日の発言の中で次のように述べた。我々はイスラエルに対し、ガザ地区への人道支援物資の搬入を許可するよう求める。

欧州連合の外交政策責任者はこの点について次のように続けた。我々はイスラエルに対し、ガザに通じる検問所を再開するよう求める。ガザ地区の洪水と降雨は、この地域の既に深刻な状況をさらに悪化させている。

これは、国連人道問題調整事務所（OCHA）の報道官「イェンス・レルケ」が、ガザ地区での最近の激しい降雨が20万人以上のパレスチナ人に影響を与え、4万世帯以上の住居に被害を与えたと述べた中でのことである。

彼は、降雨の継続がガザの人道危機を悪化させ、さらなる洪水と飲料水源の汚染につながる可能性があると警告した。彼は先週末をガザの数十万人にとって「悪夢」と表現し、国連は数ヶ月前にシオニスト政権当局に洪水の危険について警告し、テントと救援物資のより広範な搬入を求めたが、この点に関する合意は得られなかったと述べた。

彼によると、シオニスト政権の制限により、パレスチナ人は洪水にさらされやすい地域に閉じ込められ、破壊されたテントの交換さえも困難になっている。

OCHAの統計によると、約95万人のパレスチナ人が中程度または高リスクの洪水危険地域にある一時的な住居地域に住んでおり、そのうち40万人以上が高リスク地域にいる。また、人道支援機関が購入した約15万張りのテントは、依然としてガザ地区への搬入許可を得ていない。