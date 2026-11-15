ABNA通信の報道によると、ロイター通信は情報筋の話として、アメリカのドナルド・トランプ大統領が過去数日間に上級顧問らに対し、テヘランまたはイエメン軍からの新たな挑発的行動に直面しない限り、イランへの再侵略を控える可能性があると伝えたと報じた！

これは、トランプがわが国への侵略開始以来常に様々な言辞と空虚な発言で、この侵略を通じてイランを屈服させようと意図していると主張してきた中でのことである。様々なメディア筋は、アメリカ大統領がイランでの目標達成に失敗した後、戦争の泥沼からの名誉ある出口を求めていると繰り返し報じてきた。

同筋は、トランプのこの立場は、戦争をどのように終わらせるかについてのトランプの決定が不確実な中での、一連の情報報告とアメリカの国家安全保障顧問らとの様々な会議から生じたものであると強調した。

彼らは付け加えた。トランプは過去2週間にわたり、イランへの再侵略を行わないことについて、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子とトルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領の意見を求めた。ビン・サルマンは10月31日に、エルドアンは10月28日以降の3回の会話の中で、この戦争を終わらせる必要性を強調した。アメリカの情報報告は、イランに対する新たな侵略がこの国の立場を変えることは決してないことを示している。