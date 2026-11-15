ABNA通信がロイターを引用した報道によると、アメリカの元国務長官アントニー・ブリンケンはイランに関する発言の中で次のように述べた。トランプが選んだ選択肢、すなわち軍事行動は、私の信念では間違いだった。なぜなら、すべての前任政権もこの選択肢を検討し、そのような行動は本当に最後の手段であるべきだという結論に達していたからだ。

アメリカの元国務長官はこの点について次のように述べた。たとえそのような行動に出たとしても、イランをしばらく後退させることはできたかもしれないが、実際にはその後退はおそらく1～2年程度だっただろう。その代わりに、彼らの［核］計画はより深く地中に隠され、彼らは再び戻ってきて、さらに広範な活動を行うことになっただろう。

アントニー・ブリンケンはさらに付け加えた。大統領にとって明らかな出口が存在し、今も存在しているが、この出口の問題は、彼が成功しなかったという現実を受け入れることを必要とする点にある。なぜなら、この出口はイランとのある種の妥協を必要とするからだ。そしてそれが、彼が受け入れることを避けているものなのである。

ブリンケンは述べた。この状況から抜け出す道はまだある。合意と外交的解決に到達することは完全に可能だと思う。しかしそのような解決の枠組みの中で、イランの核計画における行動は、トランプによって破棄された合意（JCPOA）にあったものと大差ないかもしれず、確かにそれより良いものにはならないだろう。この現実を受け入れることは彼にとって非常に困難である。

彼はさらに付け加えた。この戦争の開始前には問題とならなかったホルムズ海峡については、今や対処すべき問題に直面している。そしてこの決定はほぼ確実にイランへの譲歩となるだろう。私は決してそのようなことを言いたくはないが、おそらく現実はまさにそうなのだろう。ある種の「コスト」であり、もちろんそれをコストとは呼ばないのだが。

アメリカの元国務長官は付け加えた。イランの広さはカリフォルニアの4倍、イラクの3倍である。この国には9千万人の人口がある。ホルムズ海峡沿いのこの海岸線には終わりがない。イランが依然として生産している兵器はこの国の領土の奥深くに配備されており、その射程は非常に長いため、それらすべてを簡単に破壊することはできない。そのような任務を遂行するには、おそらくある種の地上侵攻が必要であり、それ自体が完全な大惨事となる。イランは実際、この出来事が始まった時と比較して、地域においてより強い立場にある。