ABNA通信がアル・マシラを引用した報道によると、イエメン軍の報道官ヤヒヤ・サリーは、ラヒジュ県においてサウジアラビアに連なる要素を標的にしたと報じた。

同報道官は付け加えた。ラヒジュ県のフラズ地区にあるバドル・アル・ハルビー指揮下の部隊の集合拠点が、複数の弾道ミサイルによって標的にされた。

イエメン軍の報道官は述べた。これらのミサイル攻撃の過程で、敵の要素数十名が殺害され負傷し、彼らの軍事装備の多くが破壊された。

これに先立ち、イエメンのアンサールッラー運動政治局の著名なメンバーであるヒザーム・アル・アサドは次のように強調していた。イエメン軍はまだ実際の戦闘に入っておらず、紛争の全面的な激化はアル・サウード政権の崩壊につながる可能性がある。サウジアラビアの統治構造は脆弱であり、油井に依存している。イエメン軍の作戦は広範な影響を及ぼすが、彼らはまだ紛争の大規模な激化に踏み切っていない。イエメンに対する軍事侵略を管理しているすべての指揮官と将校はサウジアラビア国籍を持っている。西海岸とタイズ県での二つの戦いにおけるイエメン軍の勝利は、リヤド、さらにはワシントンに重い圧力をかけた。イエメンの人々は防御的な立場から行動したのであり、侵略の開始者ではなかった。イエメンにおける軍事兵器の生産プロセスは、戦略的で長期的かつ継続的な道である。