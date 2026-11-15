ABNA通信がアルジャジーラ通信の報道として伝えたところによると、シオニスト政権の首相ベンヤミン・ネタニヤフは本日土曜日、次のように主張した。アイゼンコット（この政権で内閣形成を委任された者）との会談は、現段階における統一内閣の形成の重要性についての私の理解を裏付けた。

シオニスト政権の首相は、アイゼンコットによる内閣形成と権力からの排除が実現した場合、多数の汚職事件のために刑務所送りとなるべき立場にあり、この政権で内閣形成を委任されたガディ・アイゼンコットに対して次のように懇願した。いかなる前提条件もなしに会話を始め、すべての相違点を脇に置こう。我々は（この）イスラエルの安全とその将来、とりわけ一般兵役義務（強制兵役）の問題について合意に達しなければならない。（偽の）イスラエルを支持するすべての政党と勢力を含む統一内閣を形成しなければならない。閉ざされた扉の裏で、いかなる前提条件もなしに共に座ろう。相違点と相互の制限を脇に置き、理解に達しよう。

ロシア・トゥデイの報道によると、権力に留まるためにいかなる努力も惜しまないベンヤミン・ネタニヤフは次のように付け加えた。イランはイスラエルの破壊を望んでおり、再び自国の核計画の復活を試みている。イランは我々に対して核兵器を使用することを躊躇しないだろう。

彼は、イランに対するこれまでの2度の侵略のいずれにおいてもテヘランに敗北したため、占領入植者からも圧力を受けているが、扇動的な発言の中で次のように主張した。我々はイランの脅威を一度永久に排除しなければならない！