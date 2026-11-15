ABNA通信の報道によると、イスラム革命防衛隊（IRGC）の広報部は声明で次のように発表した。「常に舞台に存在する高貴なイラン国民へ。アメリカ合衆国軍の公然たる侵略に対する断固たる壊滅的な応答の第2段階において、バーレーンのアル・リファー・ヘリコプター基地にあるアメリカ防空サイトのレーダーが、イスラム革命防衛隊航空宇宙軍の6機のドローンによって攻撃された。」

これらのドローンの正確かつ成功的な着弾はバーレーンの各地で聞かれ、IRGCの作戦能力を改めて示した。

ホルムズ海峡における表向きは護衛、実際には石油密輸のプログラムで完全な失敗に直面したアメリカ合衆国は、今や小さく盲目的な行動で、この重要な動脈の閉鎖という現実から世界の注目をそらそうとしている。

しかし、IRGCの精鋭で若い将校たちは再び大声で宣言する。ホルムズ海峡は閉鎖されている。アメリカの敵のいかなる侵略も、より厳しく壊滅的な応答に直面するであろう。

高価なアメリカのドローンは次々と撃墜され、前段階よりも多くのIRGCのドローンがこの段階でアメリカの標的に向けて送り込まれ、敵にいかなる侵略も厳しく計算された応答をもたらすことを知らしめた。