Abna通信社の報道によると、ファーティミーヤ（ファーティマ・ザフラー(SA)を悼む日々）の到来に際し、この時期の痛ましい出来事を学ぶなかで、「もし自分が過去にいたなら、このような痛ましい惨事の発生を防いでいただろう」と考える人々がいる。しかし、歴史をより詳細に調べれば、常にそのような考えを持つ人々が他にもいたものの、決定的な局面でイマームを見捨てたという結論に至ることができる。

不正を傍観する罪は不正を行う者の行為に劣らないこと、そして真理を知っているだけでは、その擁護にはつながらないことは、重要な点である。むしろ、深く正確な認識（マアリファ）は、行動と活力をもたらす。

これに関連し、ホッジャトルエスラーム・ハーメド・カーシャーニー師は、認識論的・神学的な視点から、イマームたち(AS)の地位を解説し、ファーティミーヤの出来事を読み直している。そして読者に対し、イマームの地位と、アフル・アル＝バイト(AS)が被った不正に対する自らの責任を改めて認識するよう呼びかけている。

イマーム位の三つの条件

同師はイマーム位の三つの原則について述べ、次のように語った。第一に、神による任命（ナスブ）であり、これは人々ではなく神による選定を意味する。第二に、無謬性（イスマ）、すなわち罪からの清浄である。第三に、神の知識であり、これは学習や研究によって得られるものではない。

ハウザの教授は、表層的な認識ではなく深い認識（マアリファ）が重要であると強調し、次のように述べた。たとえば、イマーム・アッ=リダー(AS)を単に尊き預言者(SAW)の孫としてのみ捉えることは、単純な認識に過ぎない。しかし、その神的な地位と真理性を知ることこそが、宗教が是認する深い認識（マアリファ）である。それゆえ、真のズィヤーラ（聖廟参詣）もまた、イマームに会うための参詣であり、単に願い事をかなえてもらうためのものではない。

ホッジャトルエスラーム・カーシャーニー師は、ファーティミーヤを神の唯一性（タウヒード）に関わる原則として紹介し、次のように語った。ファーティミーヤは歴史的な出来事を超えるものであり、神の唯一性がイマーム位とウィラーヤの唯一性という形で現れる、政治的・信仰的な行為とみなされる。ファーティマ・ザフラー(SA)は、数多くの苦難を受け入れることで、「イマーム・アリー(AS)以外のすべての否定」を強調し、イマーム位が信徒の長（アミール・アルムーミニーン）(AS)に限られることを示した。

不正を傍観する罪

同師は社会の沈黙と消極性を批判し、次のように述べた。アフル・アル＝バイト(AS)が被った不正に対する無関心は、不正への加担とみなされる。それゆえ、不正を傍観することは、不正を行う者の行為と変わりがない。一人ひとりが自らの影響の及ぶ範囲で役割を果たすべきであり、語り伝えることをミンバル（説教壇）に上ることだけに限定してはならない。むしろ、アフル・アル＝バイト(AS)の記憶を生き生きと保つ、あらゆる文化的・芸術的・社会的活動が好ましい。

ハウザの教授は最後に次のように語った。イマーム(AS)に対する真の認識は、責任ある行動と援助（ヌスラ）につながる。それゆえ、表層的な認識を求めてはならない。ウィラーヤの真理を理解することは、社会を傍観者の状態から脱却させ、アフル・アル＝バイト(AS)の真理を語り伝える営みへと導き、歴史上の無関心が繰り返されることを防ぐ。