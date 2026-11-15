Abna通信社の報道によると、礼拝の専門家であるホッジャトルエスラーム イスマーイール・アリー・ナキー氏は、「私の配偶者は残念ながら礼拝にとてもいい加減で、ときには丸一日礼拝をしないこともあります。私にはどのような務めがありますか？」という質問に答えた。その回答を、教養ある読者の皆様のご高覧に供する。

こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。

人が持つことのできるふさわしい楽しみの一つに、山や森へ出かけることがあります。なぜ山や森を例に挙げるのでしょうか。森に入ると、さまざまな種類の植物が目に入るからです。トゲのあるものもあれば、ないものもあります。見苦しいものもあれば、美しいものもあります。悪臭のするものもあれば、においのないものもあります。毒をもつものもあれば、薬になるものもあり、背の高いものもあれば低いものもあります。

私が伝えたいのは、森や山に入って、生えているすべての植物を取り除き、自分の好みの花や木を植えるなどと言うことはできない、ということです。家庭という場でも、私たちは人それぞれの違いを受け入れなければなりません。

山や果樹園、森の例を挙げたのは、あなたの配偶者には問題や欠点があるものの、悪い人間ではなく、間違いなく良い点や長所も持っているということを伝えるためです。ですから、配偶者の良い点に目を向け、必ず関係を強固にして、その人に影響を与えられるようにしてください。

配偶者に影響を与えたいなら、まず相手との関係をとても親密なものにしなければなりません。相手を責めたり、人前で叱りつけたりしてはいけません。その行いは間違っていると言うのではなく、むしろ逆に、共に歩んできた生活の中で相手が成し遂げた経済面、知的な面、仕事の面での長所や成功、成果を称賛し、認めてください。その承認と賛辞が相手の内面に染み渡るようにするのです。

たとえば、今日あなたが父親の家を訪ねて、父親から何度も注意されたら、気分を害するでしょう。そして、その年齢でありながら、「お父さん、今日はどうしたのですか。今日はお会いするために来たのに、何度も注意されましたね」と言うかもしれません。

このように、あなた自身でさえ、その年齢になっても、繰り返される注意に気分を害するのです。ですから、配偶者の欠点を現状のまま受け入れてください。

配偶者が一日おきに礼拝をするという点は、相手との関係の状態を考慮して向き合うべき問題です。関係が親密で愛情に満ちており、配偶者があなたに深い愛情を抱いていれば、自然とあなたに心が傾きます。人は自分が愛するものを追い、それに従うからです。

信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)は、「愛する者は盲目である」と述べておられます。つまり、相手の欠点や過ちが見えなくなるということです。私が言いたいのは、配偶者との関係を、相手があなたに関心を持ち、あなたに強く心を寄せて、あなたの言うことを喜んで進んで受け入れるまでに強固にしなさい、ということです。

重要な点は、家族間の関係が親密で強固で深ければ、影響を与えることも可能になるということです。そのような関係がなければ、多くのことが乱れてしまいます。

配偶者との関係を改善すれば、相手はあなたの言葉を心から受け入れ、愛情からあなたに従うでしょう。ですから、自分と配偶者の間に線を引いて、相手を信仰の薄い人、自分と子どもたちを信仰深い人とみなしてはいけません。距離をつくるのではなく、相手に寄り添い、自分のほうへ引き寄せ、愛し、愛情をもって接してください。

配偶者との関わりでは、新しく愛情のこもった振る舞いを考えてください。たとえば、配偶者が家を出ようとするとき、その肩に口づけをしたり、手を唇に当てて投げキスを送ったりしてください。配偶者のために、新しく、愛情にあふれ、心を弾ませるような振る舞いを定め、実行してください。

香水を買い、配偶者の好きなものを用意し、家庭の環境を、安らぎを感じられる穏やかな空間にしてください。

また、子どもたちを父親に敵対するようにあおったり、父親への不信感を抱かせたりしてはいけません。子どもたちに、あなたたちの父親の振る舞いは間違っていると言ってはいけません。とりわけ、あなたが子どもたちの前で自分の立場を傷つけていると配偶者が気づけば、恨みを抱き、あなたに対して頑なな態度をとるかもしれないからです。

配偶者が今は聖廟に来なくても、差し支えありません。これからお話しする点に注意してください。あなたの配偶者には、今でも多くの長所があります。人生と家族に誠実であり、子どもたちのために努力し、仕事に出て収入を得ています。

もちろん、次のこともお考えください。人によっては、私たちよりもさらに困難な状況について質問してきます。たとえば、配偶者が飲酒をする場合や、他の女性と不義の関係を持つ場合はどうすべきか、といった問いです。ですから、あなたは今この時点で神に感謝し、自分の生活にある恵みの価値を知るべきです。恵みへの感謝は、その恵みの増加をもたらすからです。

その後、自分の振る舞いを改め、魅力的に、愛情をもって接し、できる限り寛容さとタガーフル（他者の小さな過ちを見て見ぬふりをすること）を心がけ、配偶者を称賛し、常に微笑みをもって向き合ってください。

これらの言葉に注意を払い、書き留めて、生活の中で実践してください。これらの振る舞いによって、関係を強固にするのです。配偶者との関係が深く強固になれば、相手はあなたの言葉を受け入れ、あなたに歩調を合わせるでしょう。

女性の皆様には、強固な関係があれば、配偶者は自分たちの要望の多くを受け入れてくれることに留意していただきたい。ただし、これは不適切な要望を出してよいという意味ではありません。たとえば、配偶者に「一緒に聖廟に行きましょう」と言うとき、その要望は、相手の状況や心の状態を考慮して伝えてください。

なぜでしょうか。信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)は、こうした事柄について、心にイクバール（心の積極的な傾き）があるなら、ムスタハッブ（推奨される行為）を行いなさいと述べておられるからです。つまり、心に準備と意欲があるときは推奨行為に取り組めますが、心がそれらの行為に傾いていないときは、ワージブ（義務的な行為）にとどめなければならないのです。

あなたの心に意欲があるなら、推奨行為を行ってかまいません。しかし、配偶者はイドバール（心の消極的な傾き）の段階にあり、今は聖廟に行く意欲も気持ちもないのかもしれません。今風の言い方をすれば、あなたがインビサート（精神的拡張）の状態にあるとき、配偶者はカブド（精神的収縮）の状態にあるのかもしれません。ですから、相手の状態も考慮する必要があります。

わかりやすくするために、焼き鳥のような料理を誰かの前に出して食べるように勧めても、その人が食欲がないと言う場面を想像してください。何度勧められても、食べる気にならないことがあります。

聖廟に行くことや礼拝についても、この点を守ってください。子どもたちに、必ず定刻の早い時間帯に礼拝をするよう強いてはいけません。意欲があるなら、早い時間帯に礼拝をさせてあげてください。しかし、意欲がなく、時間の中ごろや終わりごろに礼拝をするとしても、必要以上に厳しくしてはいけません。

信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)は、イルファーン（イスラム神秘思想）における傑出した人物のお一人であり、ナフジュ・アル=バラーガにも、その神秘思想の教えと貴重な指針が収められています。イマームは、人間の心の状態について、留意すべき助言を与えておられます。

人は、霊的な欲求も身体的な欲求と同じように考えなければなりません。血圧が下がったときに休息をとったり、滋養をつける食品を摂ったりするのと同様に、霊的な面でも、心の状態と準備の有無を考慮する必要があります。

イマームは、心のイクバールとイドバールという二つの状態について語っておられます。心に意欲があるときは、推奨行為を行うことで心を強められます。たとえば、一晩中夜明けまでクルアーンを読んだり、一度の座で15ジュズのクルアーンを読誦したりすることもあるでしょう。しかし、心がイドバールと疲労の状態にあるときは、義務的な行為にとどめなければなりません。

ですから、配偶者があなたとまったく同じように振る舞うことを期待してはいけません。同じ家で育つ二人の子どもは、たとえ双子であっても、気質、遺伝的特徴、知的能力、霊的な力、身体的な力のどれをとっても、まったく同じではありません。

子どもたちを互いに比べたり、自分の兄弟姉妹や父母と比べたりすれば、能力や特徴に数多くの違いがあることがわかるでしょう。

たとえば、競技場では全員が走っていますが、全員が同じだけの力を持っていると期待することはできません。身体的により優れた人が一位になり、別の人は十六位になるかもしれません。それでも、二人とも競技場に立っていたのです。

あなたの配偶者も人生の競技場に足を踏み入れ、働き、生活のために努力しています。あなたが配偶者の振る舞いの一部を好まないこともあるでしょう。それと同じように、配偶者もあなたの振る舞いの一部を好まないかもしれません。

しかし、関係を強固にし、日々その深さと親密さを増していけば、違う結果が得られるでしょう。毎日、美しく愛情のこもった言葉を一つ書き留め、子どもたちと配偶者に、毎日少なくとも一言、愛情のこもった言葉をかけると自分に誓ってください。

一か月後には、配偶者があなたへの愛情と思いを強め、あなたの言葉を喜んで進んで受け入れるようになっていることに気づくでしょう。たとえば、「あなた、礼拝をしないと私は悲しくなるの」と言えば、配偶者はより深い関心と愛情をもって、あなたの望みに耳を傾けるかもしれません。

しかし、関係が悪ければ、配偶者に影響を与えることはできません。それどころか、配偶者が意地になって、あなたを悲しませるとわかっていることをするかもしれません。たとえば、礼拝をしないとあなたが悲しむことを知っているので、あなたを悲しませるためにわざと礼拝をしないことがありえます。

この点は人の行動において非常に重要です。人は関係を通じて互いに影響を与え合うことができます。だからこそ、聖クルアーンは預言者ムハンマド(SAW)を、その偉大な人格のゆえに称えているのです。

神はクルアーンにおいて、預言者(SAW)の人格を称えておられます。なぜ預言者の人格はこれほどまでに偉大なのでしょうか。それは、預言者が他者に影響を与え、人々と深く建設的な関係を築けなければならなかったからです。

イブラーヒーム(AS)もまた、聖クルアーンの中で、信者たちの父であり模範として紹介されています。クルアーンは、イブラーヒームを私たちの手本であり模範とみなしています。人が鏡を見て身なりを整えるように、私たちもクルアーンが示した模範に合わせて自らの振る舞いを整えなければなりません。

聖クルアーンは、イブラーヒーム(AS)を寛容で忍耐強い人物として紹介しています。ですから、私たちは自分の忍耐力と辛抱を高め、すぐに気分を害さないようにしなければなりません。忍耐の閾値が低い人は、すぐに自分の人間関係を傷つけてしまうからです。家族関係をふさわしい形にしたいなら、忍耐力を高めなければなりません。

ここでも、一連の前向きな振る舞いを挙げることができます。承認、微笑み、称賛、気晴らしを共にすること、相互理解、そしてタガーフルです。

タガーフルとは、場合によっては見て見ぬふりをして、相手の小さな過ちに目をつぶることです。つまり、いくつかの過ちを見逃し、そのまま通り過ぎるということです。

あなたが配偶者を称賛するとき、相手はあなたに心を傾けます。相手があなたに近づき、あなたに十分な忍耐と辛抱があれば、これらの振る舞いを用いて相手に影響を与えることができます。

そうでなければ、つまり十分な忍耐と辛抱がなければ、関係は傷つきます。神はアール・イムラーン章で預言者ムハンマド(SAW)に対し、もし預言者が心の固い、気性の激しい人であったなら、周囲の人々は預言者のもとから散っていっただろう、と告げておられます。

心の固さや頑なさとは、辛抱がなく、他者に対して激しく当たることを意味します。ですから、家族関係をふさわしい形にしたいなら、激しさと短気を避けなければなりません。

私の勧めは、あなたが家族の中心として、すべての家族を自分の愛と情愛の軌道に入れることです。それは、毎日、配偶者と子どもたちに美しく愛情のこもった言葉を一つかけることで実現できます。

あなたの娘さんも父親の振る舞いの影響を受けるという点については、それは自然なことだと言わなければなりません。生活環境や日々の付き合いが、人の行動に影響を与えるからです。

たとえば、石けんをお茶のそばに置くと、お茶に石けんのにおいが移り、もう使えなくなることがあります。お茶を淹れて飲んだ後でさえ、石けんのにおいが感じられることもあります。同席や近くにいることも、これと同じように人に影響を与えるのです。

ですから、この数分間にお話しした助言を実践すれば、配偶者の振る舞いの改善に力を貸すことができます。配偶者の振る舞いが改善されれば、娘さんへの悪い影響も小さくなります。それどころか、娘さんは父親の前向きな振る舞いを手本にすることができるでしょう。実際、あなたは自分の振る舞いによって、配偶者の前向きな振る舞いを改善する土壌を整えたことになり、娘さんもこれらの振る舞いの影響を受けるのです。

たとえば、一度、配偶者に「今日は聖廟に行きたくない」と言ってみてください。理由を尋ねられたら、「今日はあなたのそばにいたいの。聖廟に行く代わりに、あなたと時間を過ごしたいのよ」と答えてください。

イスラームでは、女性のジハード（神の道における努力と闘い）は、夫への良き接し方（ショハル・ダーリー）であると位置づけられています。

この表現は何を意味するのでしょうか。

わかりやすく言えば、男性のジハードと女性のジハードは、形も具体的な現れ方も異なります。男性がジハードの場に身を置きたいなら、イエメンやシリアのような戦地に赴き、地雷を踏み、銃弾や破片にさらされ、命を危険にさらすことがあるかもしれません。これらは戦場におけるジハードの例です。

では、家庭における女性のジハードとはどのようなものでしょうか。夫婦生活における女性のジハードとは、夫への良き接し方、身だしなみを整えること、香水を使うこと、化粧をすること、心地よい話し方、そして配偶者への愛情あふれる振る舞いです。これらは、家庭における女性の価値ある崇拝行為となりえます。

私の勧めは、自分のジハードを深く、プロフェッショナルに、最高水準のものにし、そこに愛と情愛を添えることです。そのように振る舞えば、配偶者はあなたに誠実であり続け、あなたに心を寄せるでしょう。

愛情と正しい振る舞いで配偶者を自分に引き寄せることができなければ、他の人がその座を占めるかもしれません。ジハードの場で敵陣の誰かが捕虜をとることがあるように、生活の中でも、愛情と愛であなたが配偶者を自分に近づけることができなければ、他の人々が配偶者を自分のほうへ引き寄せるかもしれません。

なぜそのようなことが起こるのでしょうか。配偶者があなたの振る舞いに不満を抱いているのかもしれません。情愛面の務めや夫への良き接し方を適切に果たさず、心地よく愛情のある話し方をしなかったからです。

心地よい話し方とは何でしょうか。先にお話しした点、すなわち否定的な言葉や振る舞いをなくし、前向きで愛情のこもった振る舞いに置き換えることなどです。

これらの前向きな言葉や振る舞いを書き留め、生活の中で実践するようお勧めします。これらの点は、家庭における女性のジハードの例の一つです。

残念なことに、一部の男性が他の女性と不義の関係を結んでいるのが見受けられます。そのような関係の形成に関わりうる要因の一つは、配偶者への接し方の技能が弱いこと、そして家庭内で適切な情愛の関係を築けないことです。

一例を挙げましょう。コムに、イルファーン（イスラム神秘思想）に通じたある男性がいました。ある女性が仲介者を通じて、自分の生活の問題を解決するため、その人物に会ってほしいと私に頼んできました。彼女は、その人物が自分に呪いをかけたと信じており、夫婦生活が崩壊の瀬戸際にあると考えていました。

この女性はその人物のもとを訪ね、彼は、彼女の夫には呪いなどかけられておらず、根本的な問題は配偶者への接し方の技能を知らないことだと告げました。そして、生活上の問題を呪いのせいにするのではなく、配偶者への接し方の技能を学ぶよう勧めたのです。

この女性の生活は、本当に崩壊と離婚の瀬戸際にありました。それでも、私が述べた助言を実践した後、彼女の生活の状況は変わりました。約一年前、彼女の生活は離婚訴訟の審理の段階にありましたが、振る舞いを改め、これらの助言を実践することで、夫婦生活の状況は変わったのです。

女性もまた、夫婦生活においてジハードをしなければなりません。戦場でのジハードの結果は、敵陣の制圧です。家庭でのジハードにおいても、配偶者の心と愛情を勝ち取らなければなりません。

つまり、目的は、愛と情愛によって配偶者を自分に惹きつけ、あなたの愛情の軌道に入り、あなたに心を寄せるようにすることです。配偶者があなたに恋をすれば、あなたの言葉や望みを喜んで進んで受け入れるでしょう。

ですから、あなたの問題の解決策は、私が詳しく説明したこれらの点でした。

どうぞ、胸を張ってお過ごしください。