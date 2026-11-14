Abna通信社の報道によると、子どもの頑固さや不服従は、親にとって最も頻繁に直面する課題の一つであると同時に、途方に暮れさせられる課題でもある。その隠れた根が正しく理解されなければ、改善されないばかりか、相互抵抗の悪循環と、親子間の情緒的な距離を生み出してしまう。

子育て・家庭教育分野の専門家で講師のホッジャトルエスラーム セイエド・アリーレザー・タラーシヨーン氏は、親たちのこの問いに答える形で、子どもの頑固さの隠れた根と、その改善策を解き明かす。

親からの質問：

私には8歳の娘がいますが、私が娘の望みに反対すると、すぐに怒り出します。どこかへ出かけることになれば「行かない」と言い、何か責任を負っていれば、それを投げ出してしまいます。本当に途方に暮れています。どうすればよいでしょうか？

回答：

子どもの頑固で不服従な行動の大部分は、私たち自身の行動や行動パターンへの反応である。この悪循環を改善するには、いくつかのありがちで根本的な誤りに目を向ける必要がある。

1. 相互の頑固さと直接的な命令口調

第一に、たとえしつけの意図があっても、子どもとの意地の張り合いに加わってはならないということである。子どもが「テレビを見たい」と言ったとき、私たちが「だめ！今は寝る時間だから、今すぐ寝なさい」と、直接的で断固とした素っ気ない返事をしたとする。私たちの言うことは筋が通っていても、子どもの目には、母親や父親のほうが意地を張っているように映る。このような接し方は、子どもの心の中に仕返しの機会を待つ気持ちを生む。そのため「支度して、外に出かけよう」と言えば、子どもも同じ頑固さという武器を使って「行かない！」と言うのである。

2. 方便の嘘と信頼の喪失

子どもを一時的に落ち着かせるために、現実を隠してしまうことがある。たとえば、注射を打つ前に「全然痛くないよ！」と言うが、実際には痛い。親の意図は善意に基づき、不安を和らげるためのものだが、結果は逆になる。子どもは、自分には問題があって、他の人は痛みを感じないのだと思うか、あるいは嘘をつかれたのだと思い込む。どちらの場合も、親子の信頼の礎が壊されてしまう。

3. 基本的欲求の無視と疲労の蓄積

子どもの「いや」の根っこにあるのが、わがままではないこともある。疲れ、空腹、睡眠不足、あるいは溜まったままになっている学校の宿題による不安の結果である場合もある。加えて、過去の否定的な経験（たとえば、前回の買い物での長くて疲れ果てる散歩）が、子どもを防衛的な立場に置く。こうした場合には、子どもの基本的欲求を見極め、以前の疲れる経験は繰り返されないのだと、はっきり安心させる必要がある。

4. 子どもの年齢にふさわしくない不快な環境の押しつけ

8歳の子どもは、心の許容量も欲求も異なる。「おとなしく座りなさい」「しゃべらないで」「走り回らないで」といった注意がひっきりなしに続く大人の集まりに連れて行けば、その場は子どもにとって退屈で苦痛なものになる。私たちの子どもたちは独立した人間であり、親であるというだけで、その気持ちを無視してよい許可を得たわけではない。計画を立てる際には子どもの気質を考慮し、目的地や予定している活動が、その子の年齢にふさわしい魅力を備えているか確認する必要がある。