Abna通信社の報道によると、アイデンティティの危機と包括的な模範の欠如が叫ばれる今の時代にあって、宗教や性別の垣根を超えてファーティマ・ザフラー(SA)の生涯を読み直すことは、現代人の本能的な渇望に応える生きた答えである。彼女は内面の完成と社会的活動、危機における不屈の精神、そして教育者としての天賦の才を一身に兼ね備え、「完全人間」の真価を示した人物である。

こうした中、真実にして清浄なる女性（アッ＝スィッディーカ・アッ＝ターヒラ）(SA)の殉教を悼む悲しみの日々の到来に合わせ、「ファーティマの言行（スィーラ）に基づく普遍的な模範づくり」と題した連続対談の一環として、イスラム史の研究者であり専門家であるホッジャトルエスラーム アミール・ハサン・モザッファリーザード氏にお話を伺った。このインタビューを、読者の皆様にお届けする。

真実にして殉教した女性(SA)の言行（スィーラ）に見る、知識への愛

「豊かな善（カウサル）」であり模範であるという、真実にして殉教した女性ファーティマ・ザフラー(SA)の特質の一つは、知識と学問への格別な配慮である。この特質は、彼女の言行（スィーラ）のさまざまな側面に表れている。以下では、彼女が教育と知識の普及に熱意を注いだ歴史上の事例をいくつか挙げる。

女性たちへの学術的な回答

ファーティマ・ザフラー(SA)が学ぶことに関心を寄せていた証の一つは、学術的な集いを開き、女性たちの質問に答えていたことである。歴史上の記録によれば、女性たちは問題や質問を持ち込むために彼女のもとを訪れ、その知識の恩恵を受けていた。

こうした記録の一つによれば、ある女性が質問のため幾度かファーティマ・ザフラー(SA)のもとを訪れ、そのたびに答えを得た。三度目の訪問の際、彼女は質問を繰り返したことを詫び、年老いた母親がこれらの質問をし、答えを見つけるために彼女のもとへ行くよう求めているのだと説明した。

ファーティマ・ザフラー(SA)はこう答えた。「この学術的な対話に、私たち二人にとってどれほどの報いがあるかを知っていたなら、そのような心配や恥じらいを決して抱かなかったでしょう。」この伝承は、彼女の学問上の地位を示すだけでなく、学術的な対話と質問への回答の価値をも強調している。

イスラム文化において、学ぶことは高い地位を占めている。聖クルアーンは預言者ムハンマド(SAW)に、より多くの知識を求めるよう促しており、伝承においても男女を問わず知識を身につけることが強調されている。その中には、「知識を求めることは、すべてのムスリムに義務である」という有名な伝承もある。ファーティマ・ザフラー(SA)を含むアフル・アル＝バイト(AS)の言行（スィーラ）もまた、教育と知識の普及への真摯な熱意を表している。

ファダクの説教：学識と知識の表れ

ファダクの説教として知られる説教は、ファーティマ・ザフラー(SA)の学問的・知的な地位を示す際立った例である。この説教を丹念に読めば、唯一神信仰や預言者性から、イマーム位、神学的な議論、さらには政治・社会問題の分析に至るまで、広範なイスラムの教えを見て取ることができる。この説教は、論証と雄弁さを備えているだけでなく、彼女の学識と洞察力を明確に映し出している。

子供たちへの学びの奨励

ファーティマ・ザフラー(SA)の学ぶことへの熱意は、子供たちの教育にも表れていた。いくつかの伝承によれば、彼女はイマーム・ハサン(AS)をモスクへ送り、預言者ムハンマド(SAW)のもとで教えを受けさせ、その後、学んだことを自分に語って聞かせるよう求めていた。この方法は、家庭という場における学びと知識の伝達への、彼女の配慮を示している。

伝承者としての役割と「ムハッダサ」の地位

預言者ムハンマド(SAW)の伝承の相当部分がファーティマ・ザフラー(SA)から伝えられており、彼女の伝承は『ムスナド・ファーティマ(SA)』などの著作にまとめられている。彼女はまた「ムハッダサ」（天使から語りかけられる者）という称号でも知られている。この称号は、伝承の記録において、預言者ムハンマド(SAW)の逝去後に啓示の天使が彼女に語りかけたことと結びついている。

これらの記録によれば、その時期、ジブリールがファーティマ・ザフラー(SA)のもとを訪れ、将来の出来事に関する知らせなどを彼女に伝えていた。信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)はそれらを書き留めた。この集成は伝承において「ファーティマの書（サヒーファ・ファーティマ）(SA)」として知られ、アフル・アル＝バイト(AS)が重んじた典拠の一つであった。

学術的な文書を保管することの重要性

別の記録には、預言者ムハンマド(SAW)の逝去後、ある女性が質問のためファーティマ・ザフラー(SA)のもとを訪れたとある。彼女は、預言者のハディースが記された書き付けを探すよう、侍女のフィッダに求めた。フィッダが戻り、その書き付けは見つからなかったと告げると、彼女は探し出すよう重ねて求め、その書き付けの価値をイマーム・ハサン(AS)とイマーム・フサイン(AS)の地位になぞらえた。

この伝承は、受け入れられるならば、ファーティマ・ザフラー(SA)の眼差しにおいて、文書による遺産と宗教的知識を保存し守ることがいかに重要であったかを示している。

ファーティマ・ザフラー(SA)からサルマーンへの学術的な贈り物

いくつかの伝承では、ファーティマ・ザフラー(SA)とサルマーン・アル＝ファーリスィーとの学術的かつ霊的な関わりについても語られている。この記録によれば、サルマーンが彼女を訪れる回数が減っていた時期を経て、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)は彼を呼び、彼女を訪ねるよう促した。サルマーンは、悲しみと苦難の時期に彼女の邪魔をしたくなかったのだと説明し、詫びた。

この伝承はさらに、ファーティマ・ザフラー(SA)がサルマーンのために贈り物を用意していたと伝える。それは、伝承の中で「光の祈願（ドゥアー・アン＝ヌール）」と呼ばれる霊的な贈り物である。この伝承は、他の事例とともに、彼女の言行（スィーラ）における知識と叡智の位置づけ、そして預言者ムハンマド(SAW)の傑出した教友たちを教え導くことへの彼女の配慮を描き出している。

女性たちの質問への回答や子供たちへの学びの奨励から、ハディースの伝達と保存、そして教えの伝授に至るまで、これらの事例の全体は、知識への愛と叡智の普及が、ファーティマ・ザフラー(SA)の言行（スィーラ）の重要な側面であったことを示している。

サミーラ・ゴルカール／ABNA国際通信社