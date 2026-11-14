ABNA通信の報道によると、イラクの外務大臣はフランス通信社とのインタビューで次のように述べた。我々はイランとの国境を閉鎖することはできない。国境検問所を閉鎖しイランに対する封鎖を課すためのアメリカの圧力は、制裁に関する全般的な政策と関連している。この要求の実行は困難であり、これはイラク国民に対する一種の制裁となるだろう。この瞬間まで、我々はそれを実行していない。しかし、アメリカ側と交渉している。なぜなら、それは可能ではないからだ。

フアド・フセインはフランス通信社とのインタビューの続きで、イランはイラクに軍事的存在を持っているのかという質問に答えて次のように述べた。いいえ、そうは思いません。軍事的に、彼らはイラクに存在していない。つまり、軍事部隊、すなわちイラクにおけるイランの軍事部隊について話しているのであれば、そのような存在はない。

イラクの外務大臣はまた次のように述べた。戦争でも平和でもない状態は続けることができない。状況は平和に向かうか、戦争に向かうかのどちらかだ。多くの国が努力している。なぜなら、この戦争はもはや単に一方のアメリカとイスラエル、他方のイランとの間の戦争ではないからだ。実際、この戦争は地域全体に関わるものであり、イラクもそれに巻き込まれている。したがって、我々の任務は仲介すること、あるいは状況を沈静化するために努力することである。